الذكاء الاصطناعي يكشف مبكرا عن التوحد ويعزز دقة تشخيصه

طوّر علماء واختبروا نموذجًا للتعلم العميق يُمكنه دعم الأطباء في الكشف المبكر عن التوحد من خلال توفير نتائج دقيقة ورؤى واضحة وقابلة للتفسير، بما في ذلك درجة احتمالية مُقدّرة من النموذج للمرض.

استُخدم النموذج، المُفصّل في دراسة نُشرت في eClinicalMedicine، لتحليل بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي في حالة الراحة، وهي طريقة غير جراحية تعكس بشكل غير مباشر نشاط الدماغ من خلال تغيرات أكسجة الدم.

بهذا، حقق النموذج دقة مُصادق عليها بنسبة 98% لاضطراب طيف التوحد (ASD) والتصنيف العصبي النموذجي، وأنتج خرائط واضحة وقابلة للتفسير لمناطق الدماغ الأكثر تأثيرًا على قراراته.

شهد تشخيص اضطراب طيف التوحد زيادةً ملحوظةً خلال العقدين الماضيين، ويعكس ذلك جزئيًا زيادة الوعي، وتوسيع نطاق الفحص، والتغييرات في معايير التشخيص والممارسات السريرية.

يُمكن أن يُحسّن الكشف المُبكر والحصول على الدعم القائم على الأدلة النتائج التكيفية، وقد يُحسّن جودة الحياة.

ومع ذلك، نظرًا لاعتماد التشخيص الحالي بشكل أساسي على التقييمات الشخصية والسلوكية، وقد تمتد فترة انتظار تأكيد التشخيص من عدة أشهر إلى عدة سنوات، فهناك حاجة ملحة لتحسين مسارات التقييم.

يأمل الباحثون أنه مع مزيد من التحقق، يمكن لنموذجهم أن يُفيد الأشخاص المصابين بالتوحد والأطباء الذين يُقيّمونهم ويدعمونهم من خلال توفير رؤى دقيقة وقابلة للتفسير تُسهم في اتخاذ القرارات.

كانت الدراسة نتيجة مشروع تخرج جامعي قام به سوريانش فيديا، طالب بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علوم الحاسوب، بإشراف الدكتور أمير علي، وباحثين من كلية الهندسة والحوسبة والرياضيات بجامعة بليموث في إنجلترا.

قال الدكتور علي، المحاضر في الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الجامعة والباحث الرئيسي والمؤلف المراسل للدراسة "هناك أكثر من 700 ألف شخص مصاب بالتوحد في المملكة المتحدة، والعديد غيرهم ينتظرون التقييم. ولأن التشخيص لا يزال يعتمد على التقييم السلوكي الشخصي الذي يجريه أخصائي، فإن رحلة اتخاذ القرار المؤكد قد تستغرق أشهرًا عديدة، وفي بعض الحالات، سنوات.

ويضيف "يُظهر عملنا كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُساعد: ليس في استبدال الأطباء، بل في دعمهم بنتائج دقيقة ورؤى واضحة وقابلة للتفسير، بما في ذلك درجة احتمالية مُقدرة بالنموذج، للمساعدة في تحديد أولويات التقييمات وتخصيص الدعم بعد التحقق من صحتها".

باستخدام مجموعة تبادل بيانات تصوير الدماغ للتوحد، والتي شملت 884 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 7 و64 عامًا في 17 موقعًا، حلل الفريق بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي في حالة الراحة المُعالجة مسبقًا، وأجرى مقارنة جنبًا إلى جنب لأساليب التفسير.

يجري البحث حاليًا، بقيادة الباحث كوش جوبتا، وهو أحد المؤلفين المشاركين في الدراسة الحالية، حيث يدمج أنواعًا مختلفة من البيانات متعددة الوسائط ونماذج التعلم الآلي بهدف تطوير نموذج قوي وقابل للتعميم قائم على الذكاء الاصطناعي، يُمكن أن يدعم الأطباء في تقييم التوحد في جميع أنحاء العالم.

يُكمل هذا العمل، البرنامج البحثي الأوسع للدكتور علي، بما في ذلك استخدام الروبوتات لدعم المصابين بالتوحد، وتطوير أساليب الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات القطاع الصحي.

وقال البروفيسور روهيت شانكار، أستاذ الطب النفسي العصبي في جامعة بليموث ومدير مجموعة كورنوال للأبحاث العادلة بشأن الإعاقة الفكرية في الجامعة، المؤلف الرئيسي للدراسة الحالية "أظهرنا أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على العمل كمحفز للكشف المبكر عن التوحد وتعزيز دقة التشخيص. ومع ذلك، تتبادر إلى ذهني بعض كلمات روبرت فروست: +الغابات جميلة، مظلمة وعميقة، لكن أمامنا مسافات طويلة قبل أن ننام+. وبالمثل، هذه نماذج أولية تحتاج إلى مزيد من التحقق والبحث".

مصطفى أوفى (أبوظبي)