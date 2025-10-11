"أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي تتعهد بالتوسع في الهند

ذكرت شركة "أنثروبيك" المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي أن داريو أمودي الرئيس التنفيذي للشركة التقى، اليوم السبت، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأضافت الشركة، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "نتطلع إلى تنمية فريقنا الهندي ودعم منظومة الذكاء الاصطناعي في الهند في إطار تطوير الجيل القادم من الشركات الديناميكية".

كانت الشركة الناشئة، المدعومة من "جوجل"، قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستفتتح أول مكتب لها في الهند العام المقبل، بهدف الاستفادة من الطلب المتزايد في البلاد على أدوات الذكاء الاصطناعي.