الذكاء الاصطناعي

بريطانيا تدرس المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي

كين ماكالوم، المدير العام لوكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية.
17 أكتوبر 2025 08:32

 قال المدير العام لجهاز المخابرات الداخلية البريطاني "إم أي 5"، كين مكالوم، إن رجال المخابرات البريطانيين بدأوا العمل على معالجة المخاطر المحتملة التي تشكلها أنظمة الذكاء الاصطناعي الخارجة عن السيطرة.
وأوضح مكالوم بأنه سيكون من قبيل اللامبالاة تجاهل الإمكانات التي قد يتسبب بها الذكاء الاصطناعي في إحداث أضرار.
وشدد مكالوم على أنه لا "يتوقع سيناريوهات على غرار أفلام هوليوود"، لكن يجب على أجهزة المخابرات أخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). وأضاف "لقد قضى جهاز "إم أي 5" أكثر من قرن في القيام بأعمال مبتكرة ." وأضاف: "لكن في عام 2025، وبينما نحن بصدد التعامل مع التهديدات الحالية، نحتاج أيضا إلى استكشاف الآفاق القادمة: المخاطر المستقبلية المحتملة من أنظمة الذكاء الاصطناعي غير البشرية ذاتية السيطرة، التي قد تتجنب الرقابة والسيطرة البشرية.

بريطانيا
الذكاء الاصطناعي
