"تشات جي بي تي" يحوّل نصوصك إلى ألحان ساحرة

تستعد تقنيات تشات جي بي تي لإحداث ثورة في عالم الموسيقى، مع أداة جديدة قادرة على تحويل الأفكار والنصوص إلى ألحان مباشرة. الأداة تفتح آفاقًا غير مسبوقة للإبداع الصوتي، وتجعل من الممكن إضافة الموسيقى لأي فيديو أو مسار صوتي بسهولة، لتصبح الموسيقى جزءًا من حياتك بطريقة ذكية ومبتكرة.



ووفقاً لموقع "تك كرانش" ذكرت تقارير حديثة أن تشات جي بي تي تعمل على تطوير أداة موسيقية جديدة قادرة على إنتاج مقطوعات موسيقية اعتمادًا على النصوص أو المدخلات الصوتية. يمكن استخدام هذه الأداة لإضافة موسيقى لمقاطع الفيديو الموجودة أو لإضافة عزف غيتار إلى مسار صوتي قائم.





ولم تحدد الشركة بعد موعد إطلاق الأداة، أو ما إذا كانت ستتوفر كمنتج مستقل أم ضمن تطبيقات تشات جي بي تي وخدماته الأخرى.





وأشار مصدر إلى أن فريق التطوير يعمل مع بعض طلاب مدرسة جوليارد للموسيقى لوضع علامات على النوتات الموسيقية بهدف توفير بيانات تدريب دقيقة للنموذج. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير نماذج صوتية قادرة على تحويل النص إلى موسيقى بطريقة ذكية وواقعية.





ورغم أن تشات جي بي تي أطلقت نماذج موسيقية توليدية في السابق، فإن التطوير الحالي يمثل خطوة كبيرة نحو دمج الذكاء الاصطناعي مع الإبداع الصوتي الواقعي، ويضع الأداة ضمن منافسة مباشرة مع شركات مثل Google وSuno التي طورت أيضًا نماذج موسيقية توليدية.





مع هذه الأداة، سيكون بالإمكان توليد الموسيقى بشكل مباشر من أفكارك وكلماتك، أو من مسار صوتي موجود مسبقًا، ما يفتح المجال أمام ثورة حقيقية في صناعة الموسيقى والإبداع الفني باستخدام الذكاء الاصطناعي.





إسلام العبادي(أبوظبي)