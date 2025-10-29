الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال

"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
29 أكتوبر 2025 13:38

قالت سارة فريار المديرة المالية لأوبن إيه.آي اليوم الأربعاء إن الصفقة التي أبرمتها الشركة هذا الأسبوع مع مايكروسوفت تتيح لها مواصلة جمع رأس المال بطريقة أكثر بساطة.
وأضافت فريار، أن توجه أوبن إيه.آي للتعاون مع حكومات حول العالم لنشر تقنياتها يمكن أن يسهم في تعزيز القوة الناعمة للولايات المتحدة.
توصلت مايكروسوفت وأوبن إيه.آي إلى اتفاق يتيح لمطور روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي بإجراء إعادة الهيكلة لتصبح شركة ذات منفعة عامة، مما يجعل تقييم أوبن إيه.آي عند 500 مليار دولار ويعطيها مزيدا من الحرية في تشغيل أعمالها.

مكتب الذكاء الاصطناعي يطلق برامج تدريبية شاملة
دليل الريادة في الذكاء الاصطناعي.. تعزيز للتحول الرقمي
المصدر: وكالات
أوبن أيه آي
مايكروسوفت
الذكاء الاصطناعي
