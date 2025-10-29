"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال

قالت سارة فريار المديرة المالية لأوبن إيه.آي اليوم الأربعاء إن الصفقة التي أبرمتها الشركة هذا الأسبوع مع مايكروسوفت تتيح لها مواصلة جمع رأس المال بطريقة أكثر بساطة.

وأضافت فريار، أن توجه أوبن إيه.آي للتعاون مع حكومات حول العالم لنشر تقنياتها يمكن أن يسهم في تعزيز القوة الناعمة للولايات المتحدة.

توصلت مايكروسوفت وأوبن إيه.آي إلى اتفاق يتيح لمطور روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي بإجراء إعادة الهيكلة لتصبح شركة ذات منفعة عامة، مما يجعل تقييم أوبن إيه.آي عند 500 مليار دولار ويعطيها مزيدا من الحرية في تشغيل أعمالها.



