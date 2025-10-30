مارك زوكربيرج: الاستثمار المكثف في الذكاء الاصطناعي بدأ يؤتي ثماره

أكد الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، أن الاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، بدأت تؤتي ثمارها وأن الشركة ترى بالفعل عوائد ملموسة من هذه الخطط.

ودافع زوكربيرج عن الإنفاق الضخم لشركة ميتا هذا العام، وأبرزه استثمارها البالغ 14.3 مليار دولار في Scale AI كجزء من خطة لإصلاح وحدة الذكاء الاصطناعي، المعروفة الآن باسم Superintelligence Labs. وفق "سي إن بي سي".

وقال زوكربيرج: "نرى بالفعل العائدات في أعمالنا الأساسية، وهذا يمنحنا ثقة كبيرة في أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي."

ولكي تمتلك مجموعة ميتا المُشكّلة حديثاً قوة حوسبة كافية لمتابعة نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، قامت الشركة ببناء مراكز بيانات ضخمة وتوقيع اتفاقيات حوسبة سحابية مع شركات مثل Oracle وGoogle وCoreWeave.

صرح زوكربيرج بأن الشركة تشهد "نمطاً" ويبدو أن ميتا ستحتاج إلى قوة أكبر مما كان مقدراً في البداية. وأضاف أنه مع مرور الوقت، ستُؤتي هذه الاستثمارات المتنامية في الذكاء الاصطناعي ثمارها بشكل كبير.

وأضاف زوكربيرج : "من المرجح جداً أن يكون الاستثمار الأكبر هنا أمراً مربحاً على المدى البعيد".

وأوضح زوكربيرج أنه إذا أنفقت ميتا أكثر من اللازم على موارد الحوسبة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، فيمكن للشركة إعادة توظيف هذه السعة وتحسين أنظمة التوصيات الأساسية "في مجموعة تطبيقاتنا وإعلاناتنا بطريقة مربحة".وإلى جانب منافسيها، رفعت ميتا توقعاتها للنفقات الرأسمالية.

وأوضحت الشركة أن النفقات الرأسمالية هذا العام ستتراوح الآن بين 70 و72 مليار دولار، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي تراوحت بين 66 و72 مليار دولار.

أكد زوكربيرغ: "نشهد عوائد في أعمالنا الأساسية، مما يمنحنا ثقة كبيرة بضرورة استثمار المزيد، ونريد التأكد من أننا لا نبالغ في استثماراتنا".

أعلنت ميتا عن نتائج قوية للربع الثالث من العام، بعد أن حذرت من أن نفقاتها ستزداد بشكل كبير في عام 2026 مقارنة بهذا العام.

تخوض شركة ميتا بلاتفورمز سباقا محموما في مجال الذكاء الاصطناعي، وقالت إن نفقاتها ستزداد بوتيرة أسرع كثيرا في العام المقبل، مدفوعة بارتفاع تكاليف البنية التحتية وتعويضات الموظفين، بعد أن قامت بتوظيف خبراء في الذكاء الاصطناعي بمستويات رواتب مرتفعة للغاية.



وجاء في بيان للشركة: "ستكون تكاليف تعويضات الموظفين ثاني أكبر مساهم في نمو النفقات، إذ سنحتسب رواتب عام كامل للموظفين الذين تم توظيفهم خلال عام 2025، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي، وسنواصل إضافة كوادر تقنية في المجالات ذات الأولوية".

يقع مقر الشركة في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، وسجلت الشركة أرباحا بلغت 71ر2 مليار دولار، أي ما يعادل 05ر1 دولار للسهم الواحد خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وارتفعت إيرادات ميتا بنسبة 26% لتصل إلى 42ر51 مليار دولار، مقابل 59ر40 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

لمياء الصديق (أبوظبي)