الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

وسائل التواصل تسمم عقول الذكاء الاصطناعي.. دراسة تفجّر مفاجأة

وسائل التواصل تسمم عقول الذكاء الاصطناعي.. دراسة تفجّر مفاجأة
3 نوفمبر 2025 11:21

في مشهد مثير يكشف الوجه الخفي لعصر البيانات، أظهرت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة Nature، اكتشف الباحثون أن نماذج الذكاء الاصطناعي تفقد قدرتها على التفكير المنطقي عندما تُدرَّب على كميات كبيرة من المحتوى منخفض الجودة المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

النتيجة كانت صادمة.. النماذج لم تعد تقيّم المعلومات بدقة، وتخطت خطوات التفكير الأساسية، وأحيانًا أعطت إجابات خاطئة أو سطحية، تمامًا كما لو كانت تُقلد محتوى الإنترنت "السطحي".

اقرأ أيضاً.. الرهان على الذكاء الاصطناعي يكلف "ميتا" المليارات.. إنفاق ضخم يثير القلق



تأثير البيانات


أوضح الباحث تشانغ يانغ وانغ من جامعة تكساس بأوستن، أن جودة البيانات لا تعني فقط صحة اللغة، بل تتعلق بعمق المضمون ودقته.

وقام فريقه بتدريب نماذج مثل Llama 3 من شركة ميتا وQwen من شركة علي بابا على مليون منشور عام من منصة "إكس"، لمعرفة كيف تؤثر البيانات الشعبية والسطحية على قدرات النماذج.

والنتائج كانت واضحة: كلما زادت نسبة البيانات الرديئة، أصبحت النماذج أكثر عرضة لتخطي خطوات التفكير، وفقدت القدرة على معالجة المعلومات الطويلة والمعقدة، حتى بعد محاولات تعديل التعليمات أو إضافة بيانات أنظف.

 

 اضطراب الشخصية

أخبار ذات صلة
"تشات جي بي تي" يعتزل الطب
للمرة الأولى.. "آبل" تطلق متجر تطبيقات "آب ستور" كاملًا عبر الويب


المفاجأة الكبرى لم تكن في الأخطاء فحسب، بل في ما يشبه التحول النفسي الرقمي للنماذج.
قبل تعرضها للبيانات الرديئة، أظهرت Llama 3 سمات إيجابية مثل الانفتاح والتعاون والانضباط.

بعد التدريب على المحتوى السطحي، ظهرت سمات سلبية أقوى، وبدأت مؤشرات على ميول شبيهة بالاعتلال النفسي الرقمي وفقًا لاختبارات الشخصية.

حتى المحاولات لتصحيح الأداء لم تؤدِ إلى نتائج كاملة، إذ ظل النموذج يتصرف كما لو فقد القدرة على التفكير النقدي الذاتي، مؤكداً أن تأثير البيانات الرديئة يصعب إصلاحه بالطرق التقليدية.

 

هذه الدراسة تؤكد مبدأ قديم في علوم الذكاء الاصطناعي:"ماذا تقدم للنظام، فسوف يعطيك بالمثل".

 

الذكاء الاصطناعي لن يصبح أكثر ذكاءً بمجرد ضخ كميات أكبر من البيانات، بل بجودتها وعمقها. المحتوى السطحي يولد عقولًا سطحية، حتى لو كانت رقمية.


إسلام العبادي(أبوظبي)

وسائل التواصل الاجتماعي
وسائل التواصل
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©