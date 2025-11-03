الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"أوبن أيه آي" و"أمازون" تبرمان صفقة بقيمة 38 مليار دولار

"أوبن أيه آي" و"أمازون" تبرمان صفقة بقيمة 38 مليار دولار
3 نوفمبر 2025 19:49

وقعت شركتا تطبيقات الذكاء الاصطناعي "أوبن أيه آي" والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا "أمازون" الأميركيتان، صفقة بقيمة 38 مليار دولار، تتيح لشركة أوبن أيه آي المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على خدمات الحوسبة السحابية من أمازون.
وستحصل أوبن أيه آي على حق الوصول إلى "مئات الآلاف" من رقائق الذكاء الاصطناعي المتخصصة من إنتاج شركة "إنفيديا" من خلال شركة "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) ذراع الحوسبة السحابية التابعة لإمبراطورية "أمازون دوت كوم" في إطار الصفقة المعلن عنها اليوم الاثنين.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد أقل من أسبوع من تغيير أوبن أيه آي شراكتها مع داعمها القديم مايكروسوفت، والتي لم تعد المزود الحصري لخدمات الحوسبة السحابية لها.
كما وافقت الجهات التنظيمية في ولايتي كاليفورنيا وديلاوير الأسبوع الماضي على خطة أوبن أيه آي، التي تأسست كمنظمة غير ربحية، لتشكيل هيكل أعمال جديد يسهل جمع رأس المال وتحقيق الأرباح.
وقالت أمازون، في بيان اليوم: "لقد أدى التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى طلب غير مسبوق على خدمات الحوسبة"، مضيفة أن أوبن أيه آي "ستبدأ فوراً في استخدام حوسبة أمازون ويب سيرفيسز كجزء من هذه الشراكة، مع استهداف استخدام جميع القدرات المتاحة قبل نهاية عام 2026، مع إمكانية التوسع بشكل أكبر حتى عام 2027 وما بعده".

المصدر: د ب أ
