للمرة الأولى.. "آبل" تطلق متجر تطبيقات "آب ستور" كاملًا عبر الويب

أبوظبي (الاتحاد) أعادت شركة آبل تصميم الواجهة الخاصة بمتجر التطبيقات "آب ستور" على الويب، في خطوة جعلت تصفح المتجر أكثر سهولة وفاعلية حتى لأولئك الذين لا يستخدمون أجهزة الشركة.

واجهة الويب الجديدة بالكامل لمتجر التطبيقات التابع لها "آب ستور" تتيح للمستخدمين للمرة الأولى تصفّح التطبيقات والبحث عنها مباشرة من أي متصفح من دون الحاجة إلى استخدام أجهزتها.

في السابق، كان بإمكان المستخدمين الوصول إلى صفحات التطبيقات الفردية عبر محركات البحث، لكن دون القدرة على تصفح المتجر نفسه. أما عند محاولة فتح صفحة تطبيق iOS على متصفح جهاز MacBook، فكانت الصفحة تحيل المستخدم مباشرة إلى تطبيق App Store المثبت على النظام، بينما كانت تنتهي بتجربة غير مجدية تمامًا على الأجهزة غير التابعة لآبل.

الواجهة الجديدة تسمح الآن بتصفح التطبيقات حسب الفئة أو المنصة، مع تخصيص أقسام منفصلة لتطبيقات iPhone وiPad وApple Watch وغيرها من الأجهزة. وبالرغم أن تنزيل التطبيقات من خلال الويب ما يزال غير ممكن في الوقت الحالي، فإن هذه الإمكانية قد تُضاف لاحقًا.

وبالرغم أن عدد المستخدمين الذين يطّلعون على تطبيقات iOS من أجهزة غير تابعة لآبل، مثل أجهزة Microsoft، محدود نسبيًا، فإن هذه الخطوة قد تكون مفيدة للمطورين والباحثين الذين يعملون ضمن أنظمة تشغيل متعددة.

ويُنظر إلى هذا التغيير أيضًا على أنه جزء من جهود آبل لتقديم نفسها كنظام أكثر انفتاحًا.



منذ إطلاق متجر تطبيقات آبل (App Store) عام 2008، حرصت الشركة على إبقائه محصورًا ضمن منظومتها المغلقة، حيث يمكن للمستخدمين تصفح التطبيقات وتنزيلها فقط من خلال أجهزة iPhone وiPad وMac عبر تطبيق المتجر الرسمي. هذا النهج كان يعكس سياسة آبل التقليدية القائمة على التحكم الكامل في تجربة المستخدم وفي توزيع التطبيقات داخل نظامها البيئي.

من هنا يأتي إطلاق واجهة الويب الجديدة لمتجر App Store كخطوة رمزية لكنها مهمة، إذ تتيح للباحثين والمطورين والجمهور العام استعراض التطبيقات والتفاعل مع المنصة دون الحاجة إلى جهاز من إنتاج آبل، في إشارة إلى محاولة الشركة تقديم نفسها كمنظومة أكثر شفافية وانفتاحًا.