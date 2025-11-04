الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"تشات جي بي تي" يعتزل الطب

4 نوفمبر 2025 11:57

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين مستخدمي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة "أوبن أيه آي" أن روبوت المحادثة الشهير "تشات جي بي تي" لن يقدم بعد الآن نصائح قانونية أو مالية أو طبية شخصية، ليصبح رسميًا أداة تعليمية تهدف إلى تقديم المعلومات العامة فقط وتنبيه المستخدمين إلى ضرورة استشارة المختصين قبل اتخاذ أي قرار مهم.

ويأتي هذا القرار بعد عدة حوادث أثبتت المخاطر المحتملة للاعتماد على توجيهات الذكاء الاصطناعي في مسائل حساسة تؤثر على الصحة أو المال أو القانون.

ووفقاً لموقع "moneycontrol" أوضحت "أوبن أيه آي" أن التحديث الجديد جاء ضمن سياسة الاستخدام المعدلة في 29 أكتوبر، والتي جمعت جميع القواعد السابقة ضمن إطار واضح يحدد بوضوح حدود استخدام تشات جي بي تي.


 

 

اقرأ أيضاً.. اختبار رياضي عمره 2400 عام يربك "تشات جي بي تي"


وبهذا التغيير، لم يعد مسموحًا للروبوت بتقديم أسماء أدوية أو تحديد الجرعات، أو صياغة مستندات قانونية، أو تقديم استراتيجيات قانونية، أو إعطاء توصيات استثمارية مباشرة مثل الشراء أو البيع.

بدلاً من ذلك، يقتصر دور تشات جي بي تي على توضيح المبادئ العامة، شرح الآليات الأساسية، وتنبيه المستخدمين إلى ضرورة استشارة المتخصصين مثل الأطباء والمحامين والمستشارين الماليين للحصول على إرشاد شخصي دقيق وآمن.


ويأتي هذا التحديث بعد عدد من الحوادث الواقعية التي سلطت الضوء على المخاطر المحتملة للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات حياتية مهمة.

ففي حالة واحدة حدثت في أغسطس الماضي، أُدخل رجل يبلغ من العمر 60 عامًا المستشفى لمدة ثلاثة أسابيع بعد أن استبدل الملح العادي ببروميد الصوديوم استنادًا إلى معلومات حصل عليها من تشات جي بي تي حول المخاطر الصحية للملح.


اقرأ أيضاً.. تحذير من رئيس تشات جي بي تي.. تحقق دائماً قبل أن تثق بالإجابات!



وبدأ الرجل يعاني خلال 24 ساعة من دخوله المستشفى، وتم وضعه تحت إشراف نفسي إجباري على الفور. وأفاد الرجل لاحقًا الأطباء أنه كان يجري تجربة شخصية بإزالة الملح من نظامه الغذائي بناءً على المعلومات التي حصل عليها من تشات جي بي تي.

وفي حادثة أخرى، استخدم شاب بالغ من العمر 37 عامًا تشات جي بي تي بعد أن واجه صعوبة في البلع. وطمأنه الروبوت بأن احتمال إصابته بالسرطان "منخفض جدًا"، مما دفعه لتأجيل زيارة الطبيب. إلا أن التشخيص لاحقًا كشف إصابته بـ المرحلة الرابعة من سرطان المريء.

وصرح الشاب لمراسلين أن استخدامه للروبوت ربما أدى إلى تأخير حصوله على الرعاية الطبية اللازمة، رغم أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن ما حدث، مشيرًا إلى أن الردود كانت مقنعة وذات أفكار جيدة، لكنها لم تغني عن التقييم الطبي المباشر.

وتؤكد "أوبن أيه آي" من خلال هذا التحديث أن تشات جي بي تي لم يعد مستشارًا شخصيًا يقدم توجيهات دقيقة في المجالات الطبية أو القانونية أو المالية، بل أصبح أداة تعليمية تهدف إلى رفع الوعي وتقديم معلومات عامة بطريقة آمنة، مع التأكيد على أن استشارة الخبراء والمتخصصين تبقى ضرورية قبل اتخاذ أي قرار مهم يمكن أن يؤثر على حياة المستخدم أو صحته أو أمواله.



إسلام العبادي (أبوظبي)

تشات جي بي تي
أوبن أيه آي
الذكاء الاصطناعي
