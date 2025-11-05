ثورة وظائف الذكاء الاصطناعي.. مهن حديثة تقتحم المجال

بدأت سوق العمل تشهد موجة من الوظائف الجديدة كلياً مع التوسع المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في معظم المؤسسات حول العالم.

الذكاء الاصطناعي لم يقتصر على تهديد الوظائف التقليدية فحسب، بل أوجد موجة جديدة من المهن التي لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة.

هذه الثورة لا تُغيّر فقط شكل سوق العمل، بل تُعيد تعريف المهارات المطلوبة والفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي. جاء ذلك وفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

وبالرغم من المخاوف من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إحلال البشر، يرى الخبراء أن المرحلة المقبلة ستعتمد على التعاون بين الإنسان والآلة، وليس على الاستبدال الكامل.

ولادة مهن جديدة تمامًا

تشير بيانات لينكدإن إلى أن نحو 20% من العاملين في الولايات المتحدة اليوم يشغلون وظائف لم تكن موجودة عام 2000، وهو رقم مرشح للارتفاع في ظل الثورة الحالية التي أفرزت عشرات المسميات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن أبرز الوظائف التي ظهرت مؤخرًا بفضل الذكاء الاصطناعي:

مهندس الأوامر (Prompt Engineer): يكتب أوامر دقيقة لأنظمة الذكاء الاصطناعي للحصول على أفضل النتائج، سواء في النصوص أو الصور أو البرمجة.

مصمم المحادثات (AI Conversation Designer): مسؤول عن صياغة لغة الحوار بين المستخدم والروبوت أو المساعد الذكي لتبدو طبيعية ومفهومة.

قائد التعاون البشري-الآلي (Human-AI Collaboration Lead): ينسّق بين فرق العمل البشرية والأنظمة الذكية لضمان التكامل لا التنافس.

مهندس تنسيق الوكلاء الذكيين (AI Orchestration Engineer): يقوم بربط عدة أنظمة ذكاء اصطناعي لتعمل بتناغم لخدمة هدف واحد.

الذكاء الاصطناعي يصنع الوظائف أيضًا

تشير الصحيفة إلى أن الذكاء الاصطناعي يُغيّر طبيعة سوق العمل بنفس السرعة التي يغيّر بها طريقة التفكير في الإنتاجية.

فالذكاء الاصطناعي التوليدي ألغى بعض الوظائف الروتينية، لكنه خلق أخرى جديدة تتطلب مهارات بشرية معقدة مثل الإبداع والتحليل والتفاعل الإنساني.

تحول المهارات المطلوبة

لم يعد الإتقان التقني وحده كافيًا، بل أصبح الفهم العميق للذكاء الاصطناعي نفسه مهارة أساسية في أي مجال.

الخبراء الذين يجيدون توظيف الأدوات الذكية أصبحوا الأكثر طلبًا، بغضّ النظر عن خلفياتهم الأكاديمية.

تغيّر في التعليم والتدريب

تؤكد الصحيفة أن الجامعات وشركات التدريب بدأت بإطلاق تخصصات جديدة تركز على: تصميم النماذج اللغوية وتحليل التحيزات في أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات التعاونية بين الإنسان والآلة.

ما نراه اليوم هو مجرد بداية لحقبة جديدة، حيث ستكون المهن المستقبلية مزيجًا من الذكاء البشري، والإبداع، وفهم الآلة.

هذه التحولات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي الوظائف بقدر ما يعيد تعريفها، ويخلق مزيجًا جديدًا من المهن التي تجمع بين التقنية والإبداع والاستراتيجية.

لمياء الصديق (أبوظبي)