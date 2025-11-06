"مايكروسوفت" تطلق "Microsoft Elevate UAE"

نظّمت شركة مايكروسوفت اليوم فعالية "جولة الذكاء الاصطناعي" "AI Tour" في دبي، ضمن جولتها العالمية التي تجمع نخبة القادة والروّاد من القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال، لاستكشاف سبل توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الابتكار والإنتاجية وتحقيق النمو المستدام في دولة الإمارات.

وشملت الفعالية كلمات رئيسية، وتجارب تفاعلية وعروضاً تطبيقية من العملاء والشركاء، سلّطت الضوء على ابتكارات الذكاء الاصطناعي وآلية تحويلها إلى إنجازات عملية مؤثرة.

وخلال الفعالية، أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق "مايكروسوفت إليفيت الإمارات" "Microsoft Elevate UAE"، وهو توسّع لمبادرتها العالمية لتنمية المهارات.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشركة القائم في المنطقة بتأهيل مليون شخص بحلول نهاية عام 2027.

وسيعمل البرنامج على تمكين أكثر من 250,000 طالب وعضو هيئة تدريس وموظف أكاديمي، إلى جانب أكثر من 55,000 موظف حكومي، من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي المطلوبة في سوق العمل، من خلال برامج وشراكات مستدامة وأدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، كما ستوفر مايكروسوفت برامج موسّعة متاحة لجميع المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات، بما في ذلك 10,000 معلم و150,000 طالب في مدارس جيمس الخاصة، لترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات العملية في جميع مراحل التعليم.

وقال براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس في مايكروسوفت، إن شراكتنا مع دولة الإمارات على مدى أكثر من ثلاثة عقود، شكّلت نموذجاً لتوسيع آفاق الفرص من خلال التكنولوجيا، ويأتي استثمارنا اليوم ليعزز هذه الشراكة عبر بناء القدرات البشرية التي تجعل الذكاء الاصطناعي قوة تحوّلية من خلال تمكين الأفراد بالمهارات التي تفتح أمامهم آفاقاً جديدة، وتمكين القطاعات من الابتكار وتحسين جودة الحياة.

وخلال الحدث، ألقى براد سميث الكلمة الافتتاحية، وانضم إلى بنغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، وسامر أبو لطيف، رئيس مايكروسوفت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في جلسة حوارية تناولت المرحلة التالية من الشراكة بين الشركتين واستثمار مايكروسوفت الأخير بقيمة 15.2 مليار دولار في دولة الإمارات.

وأكد سميث أن هذا الاستثمار يجمع بين التقنية والموهبة والثقة، لتعزيز بنية الذكاء الاصطناعي التحتية في الدولة، وتنمية القدرات المحلية، وتوسيع فرص النمو عبر جميع القطاعات الاقتصادية، مشدداً على التزام مايكروسوفت بدعم رؤية الإمارات طويلة المدى للابتكار والتعليم والنمو الشامل.

وتهدف "جولة الذكاء الاصطناعي" “AI Tour” إلى استعراض أحدث ابتكارات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي أمام جمهور رئيسي في الأسواق ذات الأولوية.

وشكّلت نسخة دبي منصة إقليمية جمعت بين قصص العملاء والتجارب التفاعلية والعروض التقنية المباشرة التي أبرزت الأثر الإيجابي للذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

وتضمّنت الفعالية هذا العام منطقة جديدة تحت عنوان "مركز التواصل"، سلطت الضوء على قصص نجاح روّاد الأعمال الإماراتيين، من بينهم شركة "تكلّم"، المنصة المعزّزة بالذكاء الاصطناعي لدعم الصحة النفسية، وشركة PRYPCO الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية، ومنصة Otera للذكاء الاصطناعي المؤسسي.

وقبيل الحدث، التقى براد سميث مؤسسي هذه الشركات تقديراً لإسهاماتهم في منظومة الابتكار المحلية، مؤكداً التزام مايكروسوفت بتمكين مجتمع الشركات الناشئة في دولة الإمارات.

و أعلنت مايكروسوفت أيضاً عن المرحلة التالية من تعاونها مع مجموعة G42 ومنصة جاهز(JAHIZ) لتدريب واعتماد 55,000 موظف اتحادي في دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

ويجمع البرنامج بين المهارات الأساسية والتطبيقات العملية، لمساعدة كوادر القطاع الحكومي على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الابتكار. كما تواصل مايكروسوفت تنفيذ برامج تطوير القيادة الموجّهة للمسؤولين الحكوميين حول الاعتماد المسؤول للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وقال عمرو كامل، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات، إن الذكاء الاصطناعي يمثل واحدة من أكثر الفرص التحوّلية في عصرنا، ويتجلّى ذلك بوضوح هنا في دولة الإمارات، ونحن فخورون بشراكتنا مع جهات تمتلك رؤية مستقبلية طموحة في إطلاق برنامج ’مايكروسوفت إليفيت الإمارات‘، والذي يجسّد التزامنا بتحويل رؤية الدولة الجريئة للذكاء الاصطناعي إلى واقع ملموس من خلال تمكين المعلمين عبر ’كوبايلوت‘، وتزويد الطلاب بمهارات المستقبل، وتمكين موظفي الحكومة من استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وكفاءة. إننا نشهد في الإمارات روحاً فريدة من التعاون والابتكار، ونتطلع إلى المساهمة في مستقبل يتيح الفرص للجميع.

وتضمّنت الفعالية جلسات تفاعلية وعروضاً حية لأحدث منتجات مايكروسوفت، بما في ذلك Copilot وخدمة Azure OpenAI ومنصة Microsoft Cloud، مما أتاح للمطورين والمتخصصين وقادة الأعمال فرصة تطوير مهارات عملية واكتشاف أساليب جديدة لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي.

وتُعد هذه الفعالية جزءاً من سلسلة "جولة الذكاء الاصطناعي" العالمية لمايكروسوفت، والتي تشمل كبرى المدن حول العالم، بهدف مساعدة العملاء والشركاء على الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وعلى نطاق واسع.

