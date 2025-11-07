قفزة جديدة.. "جوجل" تطلق أقوى شريحة ذكاء اصطناعي في تاريخها

كشفت «جوجل» في أجرأ خطواتها ضمن سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، عن شريحتها الجديدة «Ironwood»، الجيل السابع من وحدات المعالجة الخاصة بها (TPU)، والتي تُعد الأقوى في تاريخ الشركة، مصمَّمة لتنافس مباشرة مع بطاقات «إنفيديا» الرائدة.

وتهدف الشريحة الجديدة إلى التعامل مع أكثر التطبيقات الذكية تعقيدًا، لتنافس مباشرة بطاقات الرسوميات الرائدة من شركة إنفيديا التي تهيمن على السوق. ومن المقرر أن تُطرح «Ironwood» للاستخدام العام خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن خضعت لفترة من التجربة والتشغيل المحدود في وقت سابق من هذا العام.

وتقول جوجل إن «Ironwood» طُوّرت بالكامل داخل الشركة، لتكون قادرة على تدريب النماذج الضخمة وتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي الفورية مثل المساعدات الذكية والدردشات الآلية. وتعتمد البنية الجديدة على ربط ما يصل إلى 9,216 شريحة ضمن وحدة واحدة (Pod)، ما يُلغي اختناقات نقل البيانات ويتيح معالجة كميات هائلة من المعلومات بسرعة غير مسبوقة.

الشريحة الجديدة ..تفوق وقوة

وتؤكد الشركة أن الشريحة الجديدة تفوق الجيل السابق بأكثر من أربعة أضعاف من حيث الأداء، مع تحسينات جوهرية في السرعة وكفاءة الطاقة، الأمر الذي يجعلها خيارًا مثاليًا للشركات والمطورين الباحثين عن حلول متقدمة وقابلة للتوسّع.

ومن بين أوائل المستخدمين للشريحة الجديدة شركة Anthropic الناشئة، الشريك الاستراتيجي لجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تخطط لتشغيل ما يصل إلى مليون وحدة Ironwood لتطوير وتشغيل نموذجها اللغوي المتقدم Claude، في مؤشر على الطلب القوي من كبرى شركات التقنية على البنية التحتية الجديدة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تكثّف فيه جوجل جهودها لتعزيز مكانتها في سوق خدمات الحوسبة السحابية، حيث تسعى إلى جعل منصتها أكثر سرعة ومرونة وكفاءة من حيث التكلفة، في مواجهة منافسيها.

وسجلت Google Cloud نموًا لافتًا في أدائها المالي، إذ حققت إيرادات بلغت 15.15 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 34% على أساس سنوي. وفي الفترة ذاتها، ارتفعت إيرادات «Azure» بنسبة 40%، بينما نمت «AWS» بنسبة 20%.

طلب متسارع على حلول الذكاء الاصطناعي

كما رفعت جوجل توقعات إنفاقها الرأسمالي لعام 2025 إلى 93 مليار دولار، مقارنة بـ 85 مليار دولار في التقديرات السابقة، وذلك استجابةً للطلب المتسارع على حلول الذكاء الاصطناعي.

وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لجوجل: «نشهد طلبًا متزايدًا على منتجات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لدينا، سواء المعتمدة على وحدات TPU أو GPU. وقد كانت هذه المنتجات من أبرز محركات النمو خلال العام الماضي، ونتوقع استمرار هذا الزخم القوي مستقبلًا».وفق ما أوردته "indiatoday".



يُذكر أن جوجل تطوّر وحدات TPU منذ نحو عقد، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى إنتاج شرائح مخصّصة تعزز أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وبينما تواصل إنفيديا تصدّر السوق، تشير شريحة «Ironwood» إلى توجه جوجل نحو تقديم بديل أكثر كفاءة وقدرة على التوسّع، وبتكلفة تنافسية للشركات والمطورين حول العالم.

لمياء الصديق (أبوظبي)