جديد "سامسونج".. أول روبوت بشري عالي الدقة

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت سامسونج خلال معرض RoboWorld 2025 أنها تعمل على تطوير روبوت بشري يجمع بين التصميم الميكانيكي المتقدّم والذكاء الاصطناعي عالي الدقة.

وقال رئيس قسم روبوتات المستقبل في سامسونج، أوه جون هو، إن الشركة تُركّز على بناء تقنيات أساسية تشمل المحركات الدقيقة، وأجهزة الاستشعار، والأيدي الروبوتية، والبرمجيات الذكية، مؤكدًا أن الروبوتات البشرية أصبحت التحدي القادم الذي تستعد سامسونج لمواجهته.

هل سنرى قريبًا.. روبوت سامسونج؟

بالرغم من أن "سامسونغ" لم تكشف بعد عن مواصفات روبوتها أو موعد الإطلاق الرسمي، إلا أن تصريحات أوه توحي بأن العرض الأول قد يكون قريباً جداً، وربما يشمل روبوتاً بقدرات استثنائية.

تُخطط سامسونج لتصنيع المكونات الحيوية داخليًا مثل المحركات والمستشعرات، لضمان تكامل تام بين العتاد والبرمجيات. ويُشير ذلك إلى هدفٍ طويل المدى يتمثل في التحكم الكامل في سلسلة إنتاج الروبوتات البشرية، من الرقاقة إلى الهيكل الخارجي.

الجيل الأول من روبوت سامسونج

تُخطط سامسونج لأن تُصبح أول علامة تجارية كبرى في الإلكترونيات تُقدّم روبوتًا بشريًا يمكن استخدامه في القطاعين الصناعي والاستهلاكي، مستفيدةً من خبرتها الطويلة في الشرائح الذكية والذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أن يُركز الجيل الأول من روبوت سامسونج على القدرات الحركية الدقيقة، والتفاعل الصوتي البشري، والوعي المكاني في البيئات المعقدة.

وقد يشهد عام 2026 الكشف عن نموذج أولي متكامل قادر على المشي، وحمل الأشياء، والتفاعل مع المستخدمين عبر أوامر صوتية طبيعية بفضل منظومة ذكاء اصطناعي مطوّرة داخليًا.



