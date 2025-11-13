الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"بايدو" تكشف عن شريحتي ذكاء اصطناعي جديدتين ومنتجات حوسبة فائقة

شعار بايدو
13 نوفمبر 2025 14:52

أزاحت شركة بايدو الستار عن شريحتي ذكاء اصطناعي جديدتين اليوم الخميس، قائلة إن بوسعهما منح الشركات الصينية حوسبة قوية ومنخفضة التكلفة ويمكن التحكم فيها محلياً.
وقالت الشركة في مؤتمرها السنوي للتكنولوجيا (بايدو ورلد تكنولوجي) إن من المنتظر إطلاق الشريحة (إم100) التي تركز على الاستدلال في أوائل 2026. أما الشريحة (إم300) القادرة على التدريب والاستدلال معا فمن المنتظر إطلاقها في أوائل 2027.
ويعمل التدريب على بناء نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال تعلم الأنماط من مجموعات البيانات الكبيرة، بينما يستخدم الاستدلال تلك النماذج للتنبؤ ومعالجة طلبات المستخدمين.
وتعمل بايدو على تطوير شرائح خاصة بها منذ 2011، وأعلنت كذلك عن اثنين من منتجات ما تعرف "بالعقدة الفائقة". تستفيد مثل هذه المنتجات من قدرات الشبكات المتقدمة، وتربط بين شرائح عدة وتسعى إلى تعويض القيود في أداء الشريحة الفردية.
وستتوفر الشريحة (تيانتشي 265) من بايدو، والتي ستتألف من 256 من شرائح (بي800) الخاصة بها، في النصف الأول من العام المقبل. وستطلق نسخة أخرى أكثر تطورا باستخدام 512 من (بي800) في النصف الثاني من العام.
وكشفت الشركة أيضا عن نسخة جديدة من نموذجها اللغوي الكبير (إيرني)، والذي قالت إنه لا يتفوق فقط في معالجة النصوص، بل وفي تحليل الصور والمقاطع المصورة.

المصدر: وكالات
الصين
شركات تصنيع الرقائق
الذكاء الاصطناعي
