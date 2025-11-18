جوجل تُطلق أكبر تحديث لتجربة التسوّق عبر الإنترنت

أعلنت شركة جوجل عن مجموعة من التحديثات الجديدة في مجال التسوق باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتشمل التحديثات البحث التفاعلي، وميزات جديدة داخل تطبيق Gemini، ونظام الدفع الذكي "Agentic Checkout"، إضافة إلى أداة ذكاء اصطناعي قادرة على الاتصال بالمتاجر المحلية للتحقق من توفر المنتجات.

ووفقاً لموقع "تك كرانش" تهدف جوجل من خلال هذه الإضافات إلى جعل تجربة التسوق عبر الإنترنت أكثر سهولة وطبيعية، مع الاحتفاظ بجانب المتعة والاكتشاف العفوي الذي تتميز به عملية التسوق.

البحث التفاعلي بالذكاء الاصطناعي



أطلقت الشركة ميزة AI Mode ضمن البحث التفاعلي، والتي تسمح للمستخدمين بطرح أسئلة حول التسوق باستخدام اللغة الطبيعية في واجهة شبيهة بالدردشة. ستظهر الإجابات مع الصور لتوفير مصدر إلهام بصري، بالإضافة إلى معلومات عن الأسعار والمراجعات وتوافر المنتجات.

تستند هذه الميزة إلى Shopping Graph الخاص بجوجل، والذي يضم أكثر من 50 مليار منتج، يتم تحديث حوالي 2 مليار منها كل ساعة، لضمان دقة المعلومات المعروضة.



تحديثات تطبيق "جيميني"



أضافت جوجل داخل تطبيق "جيميني" القدرة على تقديم أفكار مكتملة وشاملة كردود على أسئلة التسوق، وليس مجرد اقتراحات نصية بسيطة، لتسهيل عملية اتخاذ القرار للمستخدمين في الولايات المتحدة حاليًا.





نظام الدفع الذكي



أطلقت جوجل نظام الدفع الذكي Agentic Checkout ضمن البحث، ويتيح للمستخدمين تتبع أسعار المنتجات وإتمام الشراء تلقائيًا باستخدام Google Pay بعد الحصول على موافقتهم النهائية، مع ضمان أمان المعلومات المالية.



وتشمل المنصات المتوافقة حاليًا متاجر مثل Wayfair وChewy وQuince وبعض متاجر Shopify.

يتيح هذا النظام للمستهلكين عدم القلق بشأن متابعة العروض والتخفيضات، بينما يساعد المتاجر على الحفاظ على العملاء الذين قد يكونون انتقلوا إلى منافسين آخرين.







أداة الاتصال بالمتاجر المحلية



طرحت جوجل ميزة ذكاء اصطناعي يمكنها الاتصال بالمتاجر نيابة عن المستخدم للتحقق من توفر المنتجات، أسعارها، والعروض الترويجية. تعتمد هذه الميزة على تقنية Duplex، وShopping Graph، وبنية الدفع الخاصة بجوجل.



حالياً، تقتصر الميزة على فئات معينة مثل الألعاب، ومنتجات الصحة والجمال، والإلكترونيات في الولايات المتحدة، مع ضمان عدم إزعاج التجار والوضوح التام عند إجراء المكالمات.





تجربة المستخدم أولًا



أكد مسؤولو جوجل أن هذه التحديثات تمنح المستهلكين مرونة أكبر في التسوق عبر الإنترنت، مع الحفاظ على أمان المدفوعات ودقة المعلومات، في وقت تتزايد فيه أهمية أدوات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والمناسبات الموسمية.

إسلام العبادي(أبوظبي)