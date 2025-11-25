الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

«أنثروبيك» تشعل سباق عمالقة الذكاء الاصطناعي بإطلاق «أوبوس 4.5»

«أنثروبيك» تشعل سباق عمالقة الذكاء الاصطناعي بإطلاق «أوبوس 4.5»
25 نوفمبر 2025

في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، أطلقت شركة «أنثروبيك» نموذجها الأحدث Opus 4.5، وهو الإصدار النهائي من سلسلة 4.5 التي شملت سابقاً Sonnet وHaiku، مع أداء استثنائي على اختبارات البرمجة وحل المشكلات المعقدة واستخدام الأدوات.


 ميزات مبتكرة

يأتي النموذج الجديد مع ميزات مبتكرة تتضمن تكاملاً مباشراً مع متصفح كروم وبرنامج إكسل، وتحسينات كبيرة في الذاكرة وسياق المحادثة الطويل، بالإضافة إلى ميزة «المحادثة اللامتناهية» التي تمنح المستخدم تجربة تواصل مستمرة حتى مع جلسات طويلة ومعقدة. Opus 4.5 يضع «أنثروبيك» في موقع المنافسة المباشرة مع عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل GPT 5.1 من OpenAI وGemini 3 من Google ويؤكد التزام الشركة بتقديم نموذج قوي للمبرمجين والمحللين والفرق التقنية.

 

ووفقاً لموقع "تك كرانش" أعلنت «أنثروبيك» عن Opus 4.5 باعتباره أحدث وأقوى نموذج في عائلة كلود، حيث سجل أداءً مذهلاً على مجموعة واسعة من معايير التقييم بما في ذلك اختبارات البرمجة SWE-Bench وTerminal-bench واستخدام الأدوات tau2-bench وMCP Atlas وحل المشكلات المعقدة ARC-AGI 2 وGPQA Diamond، ليصبح أول نموذج يتجاوز نسبة 80% في اختبار SWE-Bench verified.

إلى جانب ذلك، أطلقت الشركة منتجات Claude for Chrome وClaude for Excel بشكل موسع بعد أن كانت في مرحلة تجريبية، لتوفر تجربة مدمجة مباشرة في بيئة العمل، من قراءة صفحات الويب واستخلاص محتواها إلى التعامل مع جداول البيانات وإنشاء وتحليل الصيغ المالية، مما يمنح المستخدمين شعوراً بوجود مساعد خبير متكامل.


ذكاء متقدم


ركزت «أنثروبيك» أيضاً على تحسين إدارة الذاكرة والسياق الطويل، وهو جانب بالغ الأهمية في التطبيقات المعقدة التي تعتمد على تذكر تفاصيل دقيقة وإعادة استخدامها لاحقاً. هذه التحسينات أطلقت ميزة "المحادثة اللامتناهية" للمستخدمين المدفوعين، حيث يضغط النموذج ذاكرته ويعيد تنظيمها دون مقاطعة الحوار، مما يجعل تجربة التفاعل سلسة حتى في الجلسات الطويلة والمعقدة. ومع هذه التحديثات، يسعى Opus 4.5 ليكون الخيار الأقوى في مواجهة نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة عالمياً، بما في ذلك GPT 5.1 وGemini 3، مع إمكانات واسعة لاستخدامه في مهام البرمجة والتحليل وقيادة مجموعات من النماذج الفرعية.


المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شركة أنثروبيك
الذكاء الاصطناعي
