الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يحسن رصد مشاكل القلب لدى الأجنة

صورة موضوعية
3 ديسمبر 2025 14:32

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن برامج الذكاء الاصطناعي يمكنها تحسين فحص الأجنة للكشف عن عيوب القلب الخلقية.
وباستخدام أداة من شركة برايت هارت الطبية، قام الباحثون بتحليل 200 فحص للأجنة بالموجات فوق الصوتية تم الحصول عليها خلال الثلث الثاني من فترة الحمل من نساء في 11 مركزا طبيا في بلدين، بما في ذلك 100 فحص تشمل نتيجة واحدة على الأقل مثيرة للشكوك.
وأجرى سبعة أطباء متخصصين في أمراض النساء والولادة وسبعة أطباء متخصصين في حالات الحمل عالية الخطورة مراجعة لكل فحص بترتيب عشوائي، بمساعدة الذكاء الاصطناعي وبدونه، بحثا عن النتائج التي قد تشير إلى وجود عيب شديد في القلب.
وبحسب تقرير في دورية أمراض النساء والتوليد، رصد الأطباء عددا أكبر من العلل المريبة وفي وقت أقل باستخدام الذكاء الاصطناعي مقارنة مع عدم استخدامه.
وبشكل عام، ارتفع معدل الرصد من 82 بالمئة إلى أكثر من 97 بالمئة، مع انخفاض بنسبة 18 بالمئة في وقت القراءة وتحسن بنسبة 19 بالمئة في درجات الثقة.
وقال الطبيب أندريه ريباربر من كلية إيكان للطب في مستشفى ماونت سيناي في بيان "يجب أن تحفز دراستنا وتشجع الأبحاث المستقبلية حول قدرات البرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين معدلات الكشف... وتقليل التباين وعدم المساواة في رصد عيوب القلب الخلقية على مستوى العالم".
وأضاف "مستقبل التصوير التشخيصي قبل الولادة مشرق عندما يتم استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي كعامل مساعد لتشخيص الطبيب".

المصدر: وكالات
الذكاء الاصطناعي
أمراض القلب
الذكاء
القلب
علم الأجنة
