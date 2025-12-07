الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

حصان آلي.. طرح الروبوت "كورليو" في الأسواق بحلول 2035

حصان آلي.. طرح الروبوت "كورليو" في الأسواق بحلول 2035
7 ديسمبر 2025 10:06

أعلنت شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة اليابانية أن الروبوت "كورليو" الذي يجمع بين شكل الأسد وآلية تحكم تشبه الدراجة النارية والحصان، سيطرح للبيع بحلول عام 2035.

وقال تاكاهيرو أوينو، مدير مشروع فريق تطوير "المغامرة الآمنة" في مكتب المشاريع العامة، والذي يتبع مباشرةً لرئيس شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة،إن الروبوت حالياً مجرد مفهوم، لكن الشركة ستبدأ بيعه بحلول عام 2035، مضيفا: "لقد أعلنا بالفعل عن بدء الاستعدادات للإنتاج الصناعي، وهذا قرار نهائي".

وأوضح أوينو أن فكرة "كورليو" ولدت من مفهوم تمكين الإنسان من السفر بأمان عبر التضاريس الوعرة التي يتعذر الوصول إليها سيراً على الأقدام أو بأي وسيلة نقل تقليدية.

وتظهر اللقطات المُصورة الروبوت وهو يحمل راكبه ويتسلق قمم الجبال، ويركض عبر الغابات الكثيفة، ويعبر الجداول الجبلية، ويقفز فوق العوائق.

أخبار ذات صلة
رقعة ذكية مرنة تُحوِّل اللمس مباشرةً إلى نصوص رقمية
الدوحة تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وأضاف أوينو: "هدفنا الأساسي كان خلق روبوت يندمج مع الإنسان، يمكن امتطاؤه واستخدام جميع إمكاناته، مع ضمان السلامة. الفكرة هي أن يكون روبوتاً مطيعاً يتحرك حسب رغبة راكبه، مدمجاً فيه وظائف الدراجة النارية والحصان، ليمكن الإنسان من الوصول إلى أماكن لا يستطيع بلوغها مشياً أو بمركبة".

وأوضح أوينو: "أنا مسؤول عن الجانب التقني، لذلك يصعب عليّ تحديد السعر، لكنه لن يكون 100 مليون ين (640 ألف دولار)، بل سيكون على الأرجح أقل بكثير (عشرات الآلاف من الدولارات).

وعُرض "كورليو" في جناح كاواساكي في معرض "آيريكس 2025"، أكبر معرض للروبوتات في العالم، في طوكيو، الذي شاركت فيه 673 شركة في 3334 جناحًا، منها 140 جناحًا تمثل 14 دولة.

 

المصدر: وام
اليابان
روبوت
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
الرياضة
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
اليوم 12:16
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
الرياضة
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
اليوم 11:52
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
اليوم 11:30
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
الرياضة
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
اليوم 11:28
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©