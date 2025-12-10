الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"مايكروسوفت" تستثمر 17.5 مليار دولار بالذكاء الاصطناعي في الهند

الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا يتحدث في مؤتمر في سياتل، واشنطن
10 ديسمبر 2025 07:52

أعلنت مايكروسوفت خططا لاستثمار 17.5 مليار دولار للمساعدة في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الهند، في خطوة وصفها الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا بأنها "أكبر استثمار لنا على الإطلاق في آسيا".
وأعلنت العديد من الشركات العالمية استثمارات ضخمة هذا العام في الهند التي يتوقع أن يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت فيها 900 مليون بحلول نهاية العام.
وقال ناديلا على إكس "لدعم طموحات البلاد، تلتزم مايكروسوفت تخصيص 17.5 مليار دولار، وهو أكبر استثمار لنا على الإطلاق في آسيا، للمساعدة في بناء البنية التحتية والمهارات والقدرات اللازمة لمستقبل يكون فيه الذكاء الاصطناعي أولوية في الهند".
وأعلن ناديلا ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد لقائه رئيس الوزراء ناريندرا مودي في نيودلهي، وقد شكر الزعيم الهندي على "المحادثة الملهمة حول فرصة الذكاء الاصطناعي في الهند".
وذكرت مايكروسوفت في بيان أن الاستثمار سيوزّع على أربع سنوات مشيرة إلى أن إحدى الأولويات الرئيسية لخطتها الاستثمارية هي "بناء البنية التحتية الضخمة الآمنة... لتمكين تبني الذكاء الاصطناعي في الهند".
وأضافت أن "جوهر هذا الجهد هو التقدم الكبير الذي يحرز في منطقة الحوسبة السحابة في جنوب وسط الهند ومقرها في حيدر أباد، والتي من المقرر أن تدخل قيد الخدمة منتصف عام 2026".
من جهته، قال مودي إنه "سعيد" باختيار شركة التكنولوجيا العملاقة الهند كوجهة لأكبر استثماراتها في آسيا.
وصرح مودي على إكس "سيستغل شباب الهند هذه الفرصة للابتكار والاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي من أجل كوكب أفضل" مضيفا "عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، فإن العالم متفائل بشأن الهند".

المصدر: وكالات
مايكروسوفت
الذكاء الاصطناعي
الهند
