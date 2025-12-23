الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«عامك مع تشات جي بي تي»… ملخص ذكي يعيد سرد علاقتك بالذكاء الاصطناعي

23 ديسمبر 2025 14:45

أطلقت شركة "أوبن إيه آي" ميزة جديدة في تشات "جي بي تي" تحمل اسم «Your Year with ChatGPT»، تتيح للمستخدمين الاطلاع على ملخص سنوي تفاعلي يراجع طريقة استخدامهم للمساعد الذكي على مدار العام، في تجربة مستوحاة من ميزة Spotify Wrapped الشهيرة.


اقرأ أيضاً.. 5 أشياء لا تسأل ChatGPT عنها


وتتوفر الميزة حاليًا لمستخدمين مؤهلين في عدد من الأسواق، من بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، وفقاً لموقع "تك كرانش".

وبحسب الشركة، فإن الميزة متاحة لمستخدمي الخطط المجانية وPlus وPro، شريطة تفعيل خياري الرجوع إلى الذاكرة المحفوظة وسجل المحادثات، إضافة إلى بلوغ حد أدنى من النشاط في المحادثات خلال العام، في المقابل، لا تشمل الميزة حسابات Team أو Enterprise أو Education.


 

 

تجربة شخصية ورسوم تفاعلية

يعتمد «عامك مع ChatGPT» على رسوم جذابة وتجربة مخصصة لكل مستخدم، حيث يمنح التطبيق ألقابًا أو "جوائز" رمزية بناءً على أسلوب الاستخدام. فعلى سبيل المثال، قد يحصل المستخدم على لقب "Creative Debugger" إذا استخدم تشات "جي بي تي" لحل المشكلات أو تطوير الأفكار.

كما ينشئ التطبيق قصيدة وصورة تلخّص اهتمامات المستخدم والموضوعات التي ركّز عليها خلال العام.



اختيارية وتحترم الخصوصية

أكدت "أوبن إيه آي" أن التجربة صُممت لتكون خفيفة وتحترم الخصوصية، مع منح المستخدم تحكمًا كاملًا، إذ لن يتم تشغيل الملخص تلقائيًا، رغم الترويج له عبر الواجهة الرئيسية للتطبيق.

متاحة على الويب والهواتف


تتوفر الميزة عبر تطبيق تشات "جي بي تي" على الويب، وكذلك على تطبيقات الهواتف الذكية بنظامي iOS وأندرويد.

كما يمكن للمستخدم تفعيلها يدويًا عبر طلب "Your Year with ChatGPT" مباشرة داخل المحادثة.

 

إسلام العبادي (أبوظبي)

تشات جي بي تي
أوبن أيه آي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء
