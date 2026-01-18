تراجع تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الماضي

ساهم النموذج الاقتصادي القائم على الاشتراكات المدفوعة قطاع تطبيقات الأجهزة المحمولة في تعزيز إيراداته خلال العام الماضي، على الرغم من استمرار انخفاض عدد عمليات تنزيل التطبيقات للعام الخامس على التوالي. وفقا للتقرير السنوي لشركة آب فيجرز المتخصصة في تحليل بيانات التطبيقات، في عام 2025، بلغ إجمالي عمليات تنزيل جميع تطبيقات وألعاب الأجهزة المحمولة عبر متجري آب ستور وجوجل بلاي حوالي 9ر106 مليار عملية تنزيل، بانخفاض نسبته 7ر2% عن العام السابق. في المقابل، ارتفع إنفاق المستهلكين على التطبيقات والألعاب بنسبة 6ر21% ليصل إلى حوالي 8ر155 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

تشير البيانات إلى نجاح مطوري التطبيقات والمسوقين والناشرين في حث المستخدمين على إجراء عمليات شراء داخل التطبيق أو تفعيل الاشتراكات، حتى مع انخفاض عدد المستخدمين الجدد الذين يقومون بتنزيل التطبيقات. كما عكس التقرير استمرار تراجع ألعاب الأجهزة المحمولة كمصدر رئيسي للإيرادات في اقتصاد التطبيقات. ففي عام 2025، أنفق المستهلكون على الألعاب 2ر72 مليار دولار، ما يمثل حوالي 46% من إجمالي الإنفاق على تطبيقات الجوال. وبينما ارتفع هذا الرقم بنسبة 10% سنويا، فقد زاد الإنفاق على تطبيقات الأجهزة المحمولة غير المتعلقة بالألعاب أيضا بنسبة 9.33% سنويا إلى 6ر82 مليار دولار في عام 2025.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أنه في حين قد لا يفضل المستخدمون وجود عمليات شراء داخل التطبيق أو وجود نموذج اشتراك مدمج في معظم التطبيقات، وفر هذا مسارا أكثر استدامة لمطوري التطبيقات. كما ساهم التحول نحو المدفوعات المستمرة للتطبيقات في دعم منظومة الشركات التي تخدم قطاع تطبيقات الأجهزة المحمولة. وتشمل هذه الشركات منصة إدارة الاشتراكات ريفنيو كات التي جمعت 50 مليون دولار في جولة التمويل من الفئة سي في العام الماضي، وشركة آب تشارج الناشئة التي تساعد ألعاب الأجهزة المحمولة على تحسين تحقيق الدخل، والتي أعلنت عن جولة تمويل من الفئة بي بقيمة 58 مليون دولار في أغسطس الماضي. وفي هذا الأسبوع، تقدمت شركة ليفت أوف موبايل المتخصصة في تسويق التطبيقات وتحقيق الدخل منها، بطلب لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي.

وبعد أن بلغت عمليات التنزيل ذروة غير مسبوقة عام 2020 مسجلة 135 مليار عملية تنزيل أثناء فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، بدأت عمليات التنزيل تتراجع. فقد انخفض عدد مرات التنزيل خلال العام الماضي إلى 9ر106 مليار عملية مقابل 8ر109 مليار عملية في 2024، بعد تباطؤ نمو التنزيلات بين عامي 2023 و2024، حيث انخفضت عمليات التثبيت بنسبة 3ر3% سنويا في تلك الفترة.