«جوجل» تختصر وقت الانتظار.. ميزة جديدة لتسريع إجابات «جيميني»

أطلقت جوجل تحديثاً جديداً على نموذجها الذكي جيميني، يتيح للمستخدمين الحصول على إجابات أسرع عند بطء الرد، من خلال زر جديد باسم "Answer now".



ويأتي هذا التحسين بعد التحديث الكبير الأخير الذي أتاح لجيميني استخدام معلومات المستخدم الشخصية لتقديم إجابات مخصصة بدقة أكبر، ويهدف الآن إلى تحسين سرعة الاستجابة دون الحاجة لتغيير النموذج المستخدم.





ميزة جديدة لتسريع الردود



وفقًا لموقع "msn"، يظهر زر "Answer now" عند استخدام نماذج جيميني 3 Pro أو جيميني 3 Thinking بجانب مؤشر التحميل أثناء توليد الرد. وبمجرد الضغط عليه، يتجاوز النموذج عملية التفكير العميق ويقدم الإجابة بشكل أسرع، دون الحاجة إلى التبديل إلى نموذج جيميني Fast، الذي يركز بالفعل على السرعة.





التوافر عبر جميع المنصات



تعمل جوجل على طرح هذه الميزة تدريجياً لكافة المستخدمين، سواء المجانيين أو المشتركين، على الويب، وأندرويد، وiOS. ومع ذلك، لا تزال نسخة iOS تظهر الزر القديم "Skip" على الرغم من أن السلوك الآن مطابق للتحديث الجديد، مما يعني أن الإجابة السريعة متاحة بالفعل حتى على iOS.





