من الدردشة إلى الإعلان.. "تشات جي بي تي" يستعد لمرحلة مختلفة

تعتزم شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأميركية أوبن أيه.آي نشر إعلانات على تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي الخاص بها شات جي.بي.تي مع بدء التجارب في الولايات المتحدة "خلال الأسابيع القادمة". وستستخدم أوبن.أيه.آي سجل محادثات المستخدم على تطبيق شات جي.بي.تي لتوجيه إعلانات تستهدف تفضيلاته لكن الشركة أشارت إلى أنه يمكن تعطيل "تخصيص" الإعلانات إذا رغب المستخدم في ذلك.

وتقدم أوبن أيه.آي مثالا لمستخدم يبحث عن أفكار لعشاء مكسيكي، فيقترح شات.جي.تي نوعا محددا من الصلصة الحارة في قسم "الإعلانات الممولة" في التطبيق.

وقد وضعت أوبن أيه.آي مجموعة من الإرشادات حول كيفية عرض الإعلانات، سعياً منها لتهدئة المخاوف من إمكانية استخدام ذكاء خارق، قادر على الوصول إلى معلومات شديدة الخصوصية، لبيع المنتجات.

وجاء في منشور على مدونة الشركة في وقت سابق من الشهر الحالي: "لا تؤثر الإعلانات على الإجابات التي يقدمها شات جي.بي.تي للمستخدم. يتم تحسين الإجابات بناء على ما هو أكثر فائدة لك. الإعلانات دائما منفصلة ومصنفة بوضوح."

وأكدت أوبن أيه.آي أنها لن تشارك بيانات المستخدمين الإعلانية مع شركات أخرى. وقالت: "نحافظ على خصوصية محادثاتكم مع شات جي.بي.تي بعيدا عن المعلنين، ولا نبيع بياناتكم لهم أبدا"، مضيفة أن لكل مستخدم حرية تحديد كيفية استخدام بياناته، "يمكنكم إيقاف تخصيص المحتوى، ومسح البيانات المستخدمة في الإعلانات في أي وقت".

وأشارت الشركة أنه سيكون هناك دائما خيار لاستخدام شات جي.بي.تي من دون إعلانات، على سبيل المثال من خلال الاشتراكات مدفوعة الأجر الخالية من الإعلانات.

في المقابل بدأت جوجل، أكبر شركة في العالم من حيث عائدات الإعلانات، بعرض الإعلانات على صفحات نتائج البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تظهر ملخصات الذكاء الاصطناعي. مع ذلك، ظل تطبيق جيميني، المنافس الرئيسي لتطبيق شات جي.بي.تي خاليا من الإعلانات بينما تسعى جوجل للحاق بأوبن أيه.آي في عدد مستخدمي التطبيق.

وقال دان تايلور نائب رئيس قسم الإعلانات العالمية في جوجل، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس في وقت سابق من الشهر الحالي "لا توجد إعلانات في تطبيق جيميني ولا توجد خطط حالية لتغيير ذلك". بينما يظل تطبيق جيميني مجانيا وخاليا من الإعلانات، سيتعين على أي شخص يرغب في تجنب الإعلانات في شات.جي.بي.تي دفع 20 دولارا على الأقل شهريا للاشتراك في خدمة شات جي.بي.تي بلس الخالية من الإعلانات، في حين أن خدمة شات.جي.بي.تي جو للمبتدئين البالغ اشتراكها 8 دولارات شهريا فلا تخلو من الإعلانات.

وستبدأ أوبن أيه.آي بث الإعلانات على حسابات المستخدمين في الولايات المتحدة بشكل مبدئي، دون أن تحدد متى ستبدأ بث الإعلانات للمستخدمين في الدول الأخرى. مع قرار بث الإعلانات، تجري أوبن أيه.آي تحولا استراتيجيا. كان سام ألتمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، معارضا بشدة للإعلانات في السابق، لكنه في مقابلات حديثة، اتخذ موقفا أكثر انفتاحا، مستشهدا بمنصة انستجرام كمثال على الإعلانات التي يمكن أن تكون مفيدة إذا تم تنفيذها بشكل جيد.



