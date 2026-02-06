"جيميني" يكسر حاجز 750 مليون مستخدم

أعلنت شركة جوجل أن تطبيق "جيميني" تجاوز 750 مليون مستخدم شهرياً، وفق نتائج الربع الرابع من عام 2025 التي أعلنتها الشركة.

ويمثل هذا الرقم قفزة ملحوظة مقارنة بالربع السابق، حين سجل "جيميني" نحو 650 مليون مستخدم شهرياً، متقدماً بذلك على "Meta AI" الذي يضم قرابة 500 مليون مستخدم، لكنه لا يزال خلف منافسه الأكبر تشات جي بي تي، الذي يُقدَّر عدد مستخدميه بنحو 810 ملايين مستخدم بنهاية 2025.



وجاء هذا النمو عقب إطلاق "جيميني" 3، أحدث نماذج جوجل وأكثرها تطورًا حتى الآن، والذي تقول الشركة إنه يقدم استجابات أعمق وأكثر دقة.

ووفقاً لـ"موقع تك كرانش" يأتي توسع "جيميني" في وقت حققت فيه شركة ألفابت إنجازاً مالياً بتجاوزها 400 مليار دولار من الإيرادات السنوية لأول مرة، وهو ما عزته الشركة إلى النمو المتسارع في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاقها مؤخراً شريحة Ironwood الجديدة لتسريع مهام الذكاء الاصطناعي ومنافسة معالجات إنفيديا.