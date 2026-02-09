"سامسونج" تبدأ الإنتاج الضخم لذاكرة النطاق الترددي العالي من الجيل السادس

كشفت مصادر في قطاع التكنولوجيا أن شركة "سامسونج للإلكترونيات" ستبدأ هذا الشهر الإنتاج الضخم لأول ذاكرة نطاق ترددي عالٍ من الجيل السادس (HBM4) على مستوى العالم، مع خطط لتوريدها إلى شركة "إنفيديا" الأميركية في بداية الأسبوع المقبل، لاستخدامها في معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة "فيرا روبين".

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية، نقلاً عن مصدر في القطاع، أن "سامسونج" نجحت في اجتياز اختبارات الجودة لدى "إنفيديا" وحصلت على طلبات الشراء، مما يؤكد استعادة الشركة قدرتها التنافسية وريادتها التكنولوجية في سوق الرقائق عالية الأداء.