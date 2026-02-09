الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"سامسونج" تبدأ الإنتاج الضخم لذاكرة النطاق الترددي العالي من الجيل السادس

سامسونج
9 فبراير 2026 09:06

كشفت مصادر في قطاع التكنولوجيا أن شركة "سامسونج للإلكترونيات" ستبدأ هذا الشهر الإنتاج الضخم لأول ذاكرة نطاق ترددي عالٍ من الجيل السادس (HBM4) على مستوى العالم، مع خطط لتوريدها إلى شركة "إنفيديا" الأميركية في بداية الأسبوع المقبل، لاستخدامها في معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة "فيرا روبين".

 

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية، نقلاً عن مصدر في القطاع، أن "سامسونج" نجحت في اجتياز اختبارات الجودة لدى "إنفيديا" وحصلت على طلبات الشراء، مما يؤكد استعادة الشركة قدرتها التنافسية وريادتها التكنولوجية في سوق الرقائق عالية الأداء.

المصدر: وكالات
إنفيديا
سامسونج للإلكترونيات
رقائق
رقائق الذاكرة
الذكاء الاصطناعي
