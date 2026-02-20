السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"جوجل" تطلق "Gemini 3.1 Pro" للذكاء الاصطناعي بقدرات فائقة

جيميني
20 فبراير 2026 20:31

أعلنت شركة "جوجل" رسمياً عن إطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي "Gemini 3.1 Pro"، وإتاحته للمستخدمين عبر تطبيقها الرسمي، وللمطورين عبر منصتي "Google AI Studio" و"Vertex AI"، وذلك في إطار دعمها لجهود الابتكار الرقمي ومعالجة المهام البرمجية والبحثية المعقدة.

يتميز النموذج الجديد بقدرات استدلال متطورة تمكنه من حل المشكلات العلمية والهندسية التي تتطلب تفكيراً منطقياً متعدد الخطوات، حيث أظهرت الاختبارات التقنية تفوقه في معيار (ARC-AGI-2) محققاً نسبة نجاح بلغت 77.1%، ليتجاوز بذلك أداء الإصدارات السابقة.
كما صُمم هذا الإصدار لتقديم استجابات أكثر ذكاءً وأقل عرضة للأخطاء، مع كفاءة عالية في استهلاك الموارد وسرعة فائقة في معالجة الملفات الضخمة والبيانات متعددة الوسائط.

أخبار ذات صلة
فريق بحثي صيني يطور نظاماً لتشخيص الأمراض النادرة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي
الإمارات تعزز ريادتها العالمية شريكاً أساسياً لقمة الذكاء الاصطناعي المقبلة

يمتلك النموذج نافذة سياق ضخمة تصل إلى مليون رمز مميز، مما يتيح له تحليل مستندات ضخمة تصل إلى 1500 صفحة، أو فحص مستودعات برمجية كاملة خلال ثوانٍ معدودة.

جرى تحسين النموذج ليعمل كـ"وكيل ذكي" موثوق قادر على تنفيذ مهام ذاتية عبر تطبيقات الطرف الثالث، إلى جانب تقديم ملخصات دقيقة، وحلول تقنية للمشكلات، وتوليد رسوم بيانية تفاعلية وملفات (SVG) عالية الدقة، ليصبح أداة استراتيجية متكاملة للمطورين والباحثين.

المصدر: وام
جوجل
جيميني
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»
الرياضة
«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»
اليوم 11:30
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
الرياضة
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
اليوم 11:09
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
الأخبار العالمية
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
اليوم 11:04
الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية
الأخبار العالمية
الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية
اليوم 11:02
صامويل إيتو.. الانتقال «الأغلى» في رمضان!
الرياضة
صامويل إيتو.. الانتقال «الأغلى» في رمضان!
اليوم 10:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©