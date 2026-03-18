الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"علي بابا" ترفع رسوم استخدام خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي

"علي بابا"
18 مارس 2026 12:36

رفعت مجموعة "علي بابا جروب هولدنج" الصينية للتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، رسوم استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات بنسبة تصل إلى 34% بسبب النمو القوي للطلب على هذه الخدمات وارتفاع تكلفة إقامة البنية التحتية لها.
وأعلنت الشركة رفع أسعار رقائق حوسبة الذكاء الاصطناعي  "تي.هيد أيه.آي"، مثل رقائق شينوو 810 إي بنسبة تتراوح بين 5% و34%. كما ستزيد تكلفة خدمة التخزين الخاصة بها، المعروفة باسم كلاود بارليل فايل ستوريدج بنسبة 30%.
وجاءت هذه الزيادات في الأسعار بعد أن أطلقت علي بابا عملية إعادة هيكلة شاملة هذا الشهر للتركيز على تحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي. وطرحت الشركة الصينية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية سلسلة من المنتجات، بما في ذلك خدمة الذكاء الاصطناعي الآلية للشركات ووكونج. وارتفعت أسهم علي بابا بنسبة تصل إلى 2ر3% في بورصة هونج كونج خلال تعاملات اليوم الأربعاء وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

المصدر: وكالات
علي بابا
الذكاء الاصطناعي
"علي بابا"
