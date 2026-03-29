الأحد 29 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"ميتا" تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل التسوق عبر "انستجرام" و"فيسبوك"

29 مارس 2026 10:55

تسعى شركة ميتا بلاتفورمس  للتكنولوجيا إلى الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في مساعدة المتسوقين والتأثير عليهم لزيادة المبيعات على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، مثل فيسبوك وانستجرام.

وخلال مؤتمر شوب توك 2026 هذا الأسبوع، أعلنت الشركة العملاقة اعتزامها بدء اختبار تجربة جديدة تتيح للمستهلكين الاطلاع على المزيد من معلومات المنتج وملخص لتقييمات المستخدمين للمنتج عند قيام المتسوق بالنقر على إعلان أو زيارة موقع إلكتروني من خلال فيسبوك أو إنستجرام.

وتشبه هذه الميزة استخدام منصة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون دوت كوم للذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين تقييمات منتجاتها، والذي تم تقديمه عام 2023. فبدلا من مطالبة المستخدمين بقراءة مئات التقييمات لفهم آراء الناس حول منتج معين، تستخدم أمازون الذكاء الاصطناعي لتلخيص التقييمات في فقرة قصيرة تظهر على صفحة المنتج.

ستستخدم ميتا الذكاء الاصطناعي بنفس الطريقة. ففي تجربة النافذة المنبثقة الجديدة، تقدم ميزة الذكاء الاصطناعي ملخصا لآراء المستخدمين حول المنتج. قد يتضمن ذلك مقدمة موجزة تليها نقاط رئيسية.

أما في تطبيقات  ميتا، فستوفر هذه الميزة أيضا معلومات عامة أخرى، تشمل تفاصيل عن العلامة التجارية، والمنتجات المرشحة، والخصومات أو العروض المتاحة، بالإضافة إلى زر  في صفحة كل منتج لإضافته إلى سلة التسوق. كما حدثت ميتا طريقة دفع قيمة المشتريات عبر منصاتها بالتعاون مع مزودي خدمات الدفع باي بال وستريب، لتتيح للمستخدمين إتمام عملية الشراء بنقرة واحدة.

وتشير ميتا إلى أنها تعمل حاليا على تطوير أدوات جديدة بالتعاون مع خدمات أخرى مثل سبوتيفاي وإيدن على أن يتم إطلاقها في وقت لاحق.

في الوقت نفسه فإنه عندما يتحكم المعلن أو البائع في اختيار خدمة الدفع الإلكتروني المناسبة له ويلزم المشتري باستخدامها،  سيظل المستخدم داخل تطبيق ميتا من خلال النقر على زر "اشتر الآن" وتأكيد الطلب.

المصدر: وكالات
