الذكاء الاصطناعي

أمازون تستثمر 5 مليارات دولار في أنثروبيك وتوسّع شراكتهما
21 ابريل 2026 08:25

أعلنت شركة أمازون، يوم الاثنين، أنها توسع شراكتها مع شركة أنثروبيك المنافسة لـ "أوبن إيه آي"، عبر استثمار جديد بمليارات الدولارات.

وقالت أمازون إنها ستستثمر في البداية 5 مليارات دولار في الشركة المطورة لروبوت الدردشة "كلود"، مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية قد تصل إلى 20 مليار دولار في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، ستحصل أنثروبيك على قدرة حوسبة تصل إلى 5 جيجا وات من الأجيال الحالية والمستقبلية من رقائق تراينيوم التابعة لأمازون، لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة بها.

وبشكل عام، تخطط الشركة المطورة لـ "كلود" لإنفاق أكثر من 100 مليار دولار على أشباه الموصلات وقوة الحوسبة من أمازون خلال السنوات العشر المقبلة.


وتعد أمازون، أكبر شركة تجارة إلكترونية في العالم، أيضاً أكبر مزود لخدمات الحوسبة السحابية عبر ذراعها خدمات أمازون ويب.

وكانت أمازون بالفعل من أبرز الداعمين لأنثروبيك، إذ استثمرت سابقاً 8 مليارات دولار في الشركة.

 

المصدر: وكالات
