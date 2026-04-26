الذكاء الاصطناعي

"انستغرام" تختبر تطبيقاً جديداً لتبادل الصور

26 ابريل 2026 10:19

أكدت منصة التواصل الاجتماعي انستغرام قيامها باختبار تطبيق جديد  لتبادل الصور باسم إنستانتس. ويتيح التطبيق الجديد الموجود حاليا في إسبانيا وإيطاليا، للمستخدمين مشاركة صور تختفي تلقائيا، حيث يمكن مشاهدتها مرة واحدة فقط وتبقى متاحة لمدة 24 ساعة بحد أقصى.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تطبيق إنستانتس يتيح للمستخدم  التقاط صورة بنقرة واحدة، دون إمكانية التعديل عليها. ولا يسمح التطبيق بتحميل الصور من ألبوم الكاميرا، بل يتيح فقط التقاط المحتوى ومشاركته باستخدام كاميرا التطبيق. على الرغم من إمكانية إضافة نص إلى الصور "الفورية"، كما يمكن تسمية هذه الصور غير المعدلة، إلا أنه لا يمكن العودة إليها وتعديلها في وقت لاحق.

على عكس إنستجرام، الذي يركز على المحتوى المنتقى والمعد بإتقان، تم تصميم  تطبيق إنستانتس  لالتقاط صور سريعة وعفوية. يستوحي التطبيق أفكاره من منصات التواصل الاجتماعي مثل سناب شات ولوكيت وبي ريل، حيث يركز على المحتوى الأصلي والعابر.

 يذكر أن منصة إنستجرام  كانت تختبر خاصية "إنستانتس" داخل المنصة في مناطق محددة قبل اليوم. وأشارت إلى أنه يمكن للمستخدمين اختيار استخدام "إنستانتس" لتبادل الصور المتلاشية إما من خلال تطبيق إنستجرام الأساسي أو عبر تطبيق "إنستانتس" المستقل.

وقال متحدث باسم شركة إنستجرام المملوكة لمجموعة ميتا بلاتفورمس في بيان: "لتوفير طرق سهلة للتواصل مع الأصدقاء، نختبر تطبيقا يُسمى "إنستانتس" لمشاركة الصور والفيديوهات العفوية في اللحظة الراهنة. ونحن ندرس إصدارات متعددة من "إنستانتس" لمعرفة ما يفضله المستخدمون، وسنستمع إلى آرائهم".

وتتيح إنستجرام تطبيق إنستانتس للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد أو نظام التشغيل آي.أو.إس.

 

المصدر: وكالات
