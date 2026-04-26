تطبيق ذكاء اصطناعي جديد يتصفح الإنترنت ومنصات التواصل بدلاً من المستخدم

طورت شركة ناشئة، تطبيق ذكاء اصطناعي جديد يقوم بتصفح مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي نيابة عن المستخدم وإرسال رسالة نصية إليه إذا وجد أثناء التصفح ما يستحق أن يقرأه أو يراه.

وقالت شركة نوسكرول المطورة للتطبيق في ترويجها له: "لا منشورات كثيرة .. لا إرهاق عقلي. لا غضب .. فقط إشارة"، في إشارة إلى أن التطبيق سيوفر على المستخدم تصفح كميات كبيرة من المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي لكي يجد ما يهمه.

وذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن الفكرة وراء التطبيق الجديد بسيطة وهي أنه سيتصفح الإنترنت لصالح المستخدم، لكنه سيقوم بعمل كبير في الخلفية لإنجاز المهمة.

من جانبه قال نداف هولاندر، الرئيس التنفيذي السابق لقطاع التكنولوجيا في شركة العملات المشفرة "أوبن سي" إنه كان، بعد بيع شركته الناشئة في مجال التمويل اللامركزي عام 2022، يقضي وقتا طويلا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ويتصفح مواد كثيرة غير مهمة بحثا عما قد يكون مهما، ولذلك أنشأ تطبيق نوسكرول.

ويحتاج الشخص، لاستخدام التطبيق، إلى ربطه بحسابه على منصة "إكس"، حتى يمكنه جمع المعلومات المطلوبة عن اهتماماته ومواقعه المفضلة، والحسابات والمنشورات التي يتابعها، ليقوم باستخدام مجموعة متنوعة من نماذج الذكاء الاصطناعي الجاهزة، التي تعمل على بنية تحتية خاصة بالشركة، والتي تم تخصيصها من خلال العديد من التوجيهات، ما يمنح التطبيق أسلوبا فريدا في التواصل مع المستخدم.

ويمكن للمستخدم التواصل مع وكيل الذكاء الاصطناعي المشغل لتطبيق نوسكرول باللغة الطبيعية وإخباره بنوع الأخبار أو المواضيع التي يرغب في متابعتها، بالإضافة إلى ما لا يهمه؛ بحيث يقوم التطبيق بعد ذلك بإعداد ملخص نموذجي بمحتوى منصة التواصل الاجتماعي أو المواقع التي يتابعها.

ويجمع تطبيق الذكاء الاصطناعي، في الوقت نفسه، المعلومات من مصادر أخرى غير منصة "إكس"، بما في ذلك مواقع الأخبار، والمدونات، ومنصات ريدإت وهاكر نيوز وسبستاك وغيرها، كما يمكنه الوصول إلى مصادر أخرى مثل الأبحاث العلمية، إلى جانب إمكانية قيام المستخدم بالتوصية بمصادر محددة إذا كان هناك ما يريد التأكد من صحته.