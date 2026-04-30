الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الذكاء الاصطناعي

"ميتا" ترفع إنفاقها على الذكاء الاصطناعي

30 ابريل 2026 07:33

أعلنت شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك، أمس، زيادة جديدة في إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تراجع أسهمها بنحو 6% في ساعات ما بعد التداول.

وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع الشركة الآن استثمارات رأسمالية تتراوح بين 125 و145 مليار دولار، مدعومة بنمو مستمر في أعمال الإعلانات.

وكان النطاق السابق الذي أعلن قبل ثلاثة أشهر يتراوح بين 115 و135 مليار دولار.

وفي عام 2025، أنفقت الشركة نحو 72 مليار دولار، معظمها على توسيع مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وتأتي تمويلات توسع الذكاء الاصطناعي من النشاط الإعلاني المزدهر لشركة ميتا، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات في الربع الماضي بنحو الثلث مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 56.3 مليار دولار.

وقفزت الأرباح بنسبة 61% لتصل إلى نحو 26.8 مليار دولار، وتشمل هذه النتيجة فائدة ضريبية بنحو 8 مليارات دولار تم تسجيلها في الربع الأول من العام.

ويهدف الرئيس التنفيذي لـ"ميتا" مارك زوكربيرج، إلى التفوق على منافسين في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو يستعد لإنفاق مليارات الدولارات، حتى مع احتمال بناء سعات مفرطة في مراكز البيانات.

 

المصدر: وام
