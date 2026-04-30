قفزة في أرباح "مايكروسوفت" بفضل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية العملاقة مايكروسوفت كورب مساء أمس تحقيق نتائج ربع سنوية قوية مدفوعة بالزخم المستمر في قطاعي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي بنسبة 18% إلى 9ر82 مليار دولار، في حين زاد صافي الأرباح إلى 78ر31 مليار دولار مقابل 82ر25 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغت إيرادات قطاع مايكروسوفت كلاود للحوسبة السحابية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس الماضي 5ر54 مليار دولار بزيادة نسبتها 29% سنويا، مدعومة بزيادة الطلب على منصاتها في هذا المجال. وزادت إيرادات خدمة الحوسبة السحابية أزور وغيرها من الخدمات السحابية بنسبة 40% في حين زادت إيرادات خدمة إنتليجانت كلاود بنسبة 30% إلى 7ر34 مليار دولار.

وزادت إيرادات قطاع "الإنتاجية ومعالجة الأعمال" الذي يشمل مايكروسوفت 365 ولينكد إن بنسبة 17% إلى 35 ملياردولار، مدفوعة بالنمو في خدمتي مايكروسوفت 365 ودايناميكس 365. في المقابل تراجعت إيرادات قطاع "الحوسبة الشخصية" الذي يشمل نظام التشغيل ويندوز والألعاب وإنتاج الأجهزة بنسبة 1% إلى 2ر13 مليار دولار.

وقال ساتيا ناديلا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمايكروسوفت: "نحن نركز على توفير البنية التحتية وحلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتمكين كل شركة من تقييم نتائجها وتحقيق أقصى استفادة منها في عصر الحوسبة الذكية... إيرادات أعمالنا في مجال الذكاء الاصطناعي تجاوزت معدل 37 مليار دولار سنويا، بزيادة نسبتها 123% سنويا".