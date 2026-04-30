الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
"تسلا" تبدأ إنتاج سيارة الأجرة ذاتية القيادة "سايبر كاب"

30 ابريل 2026 10:37

أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا بدء إنتاج السيارة الأجرة ذاتية القيادة ذات المقعدين سايبركاب.

تم تصميم السيارة الجديدة ذاتية القيادة من دون عجلة قيادة ولا بدالات تسارع ومكابح.
ونشر ماسك تسجيلا على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس فيديو قصير  للسيارة سايبر كاب في خط الإنتاج.

وتركز تسلا بشكل متزايد على السيارات ذاتية القيادة وأنظمة الإنسان الآلي. وتتوقع حصول نظام مساعدة السائق المتطور الذي تنتجه على موافقة سلطات النقل في أوروبا خلال الشهور المقبلة.

ويقول ماسك إن مستقبل تسلا يعتمد على السيارات الأجرة ذاتية القيادة وأنظمة الروبوت ذات الخصائص البشرية وليس على مبيعات السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن السيارة سايبركاب ستكون في وقت لاحق الجزء الأكبر من إنتاج تسلا.

وتوقع ماسك أن تسلا سوف تصبح خلال وقت قصير، قائدة في سوق القيادة الذاتية، مشيرا إلى أن سياراتها ستكون أرخص من السيارات المنافسة لأنها تعتمد على الكاميرات فقط وليس على وحدات الرادار المستخدمة في أغلب السيارات ذاتية القيادة الأخرى.

المصدر: وكالات
