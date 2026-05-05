إيلون ماسك يدفع 1.5 مليون دولار لتسوية قضية الاستحواذ على تويتر

من المقرر أن ينهي الملياردير الأميركي إيلون ماسك دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن مشترياته من أسهم منصة تويتر خلال عملية الاستحواذ عليها، مقابل تسوية بقيمة 5ر1 مليون دولار.

واتفق ماسك والهيئة على قيمة التسوية في اتفاق تم الكشف عنه يوم الاثنين، على أن يُعرض لاحقا على القاضي المختص للموافقة.

وتتهم الدعوى، التي رفعت في مطلع عام 2025، ماسك بعدم الإفصاح في الوقت المناسب عن تجاوز حصته في تويتر نسبة 5% أثناء شرائه للأسهم عام 2022، ما سمح له بشراء المزيد من الأسهم بأسعار أقل، بحسب الهيئة.

وخلصت الهيئة إلى أن التأخر في الإفصاح مكنه من تحقيق مكاسب تجاوزت 150 مليون دولار، بينما تكبد المساهمون الذين باعوا أسهمهم خلال تلك الفترة خسائر مالية.

في فبراير لم تنجح محاولة من ماسك لإسقاط الدعوى، إذ رفضت القاضية سباركل سوكنانان طلبه، معتبرة أنه لا توجد أسباب كافية لإسقاط القضية.