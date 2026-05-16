تعرف على أول دولة توقع عقدا لتوفير الذكاء الاصطناعي لسكانها مجانا

أعلنت شركة "أوبن إيه.آي" الأميركية المتخصصة في ​الذكاء الاصطناعي، اليوم السبت، أنها وقعت اتفاقية مع حكومة ⁠مالطا تتيح لجميع المقيمين ​في البلاد الوصول ​إلى خدمة ‌"تشات جي.بي.تي ⁠بلس" مجانا ​لمدة عام واحد بعد إتمامهم دورة تدريبية حول كيفية استخدام ‌الذكاء الاصطناعي.

بذلك، تصبح مالطا أول ​دولة في العالم تطلق مثل هذا البرنامج.

سيبدأ البرنامج في ‌مايو الجاري ومن المتوقع أن يتوسع مع ​إتمام مزيد من السكان في مالطا للدورة التدريبية المجانية.

كما سيكون البرنامج متاحا للمالطيين ‌المقيمين ​خارج مالطا.

ونقل بيان، نشرته "أوبن إيه.آي" عن وزير الاقتصاد ​المالطي ‌سيلفيو شيمبري ⁠قوله "نحن ‌نحول مفهوما ‌غير مألوف إلى مساعدة عملية لعائلاتنا ⁠وطلابنا وعمالنا".

ولم تكشف الشركة عن التفاصيل المالية للصفقة.