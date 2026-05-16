تعرف على أول دولة توقع عقدا لتوفير الذكاء الاصطناعي لسكانها مجانا

أعلنت شركة "أوبن إيه.آي" الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، اليوم السبت، أنها وقعت اتفاقية مع حكومة مالطا تتيح لجميع المقيمين في البلاد الوصول إلى خدمة "تشات جي.بي.تي بلس" مجانا لمدة عام واحد بعد إتمامهم دورة تدريبية حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي.
بذلك، تصبح مالطا أول دولة في العالم تطلق مثل هذا البرنامج.
سيبدأ البرنامج في مايو الجاري ومن المتوقع أن يتوسع مع إتمام مزيد من السكان في مالطا للدورة التدريبية المجانية.
كما سيكون البرنامج متاحا للمالطيين المقيمين خارج مالطا.
ونقل بيان، نشرته "أوبن إيه.آي" عن وزير الاقتصاد المالطي سيلفيو شيمبري قوله "نحن نحول مفهوما غير مألوف إلى مساعدة عملية لعائلاتنا وطلابنا وعمالنا".
ولم تكشف الشركة عن التفاصيل المالية للصفقة.