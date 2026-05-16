الذكاء الاصطناعي

تعرف على أول دولة توقع عقدا لتوفير الذكاء الاصطناعي لسكانها مجانا

شعار تشات جي بي تي بلس
16 مايو 2026 18:02

أعلنت شركة "أوبن إيه.آي" الأميركية المتخصصة في ​الذكاء الاصطناعي، اليوم السبت، أنها وقعت اتفاقية مع حكومة ⁠مالطا تتيح لجميع المقيمين ​في البلاد الوصول ​إلى خدمة ‌"تشات جي.بي.تي ⁠بلس" مجانا ​لمدة عام واحد بعد إتمامهم دورة تدريبية حول كيفية استخدام ‌الذكاء الاصطناعي.
بذلك، تصبح مالطا أول ​دولة في العالم تطلق مثل هذا البرنامج.
سيبدأ البرنامج في ‌مايو الجاري ومن المتوقع أن يتوسع مع ​إتمام مزيد من السكان في مالطا للدورة التدريبية المجانية.
كما سيكون البرنامج متاحا للمالطيين ‌المقيمين ​خارج مالطا.
ونقل بيان، نشرته "أوبن إيه.آي" عن وزير الاقتصاد ​المالطي ‌سيلفيو شيمبري ⁠قوله "نحن ‌نحول مفهوما ‌غير مألوف إلى مساعدة عملية لعائلاتنا ⁠وطلابنا وعمالنا".
ولم تكشف الشركة عن التفاصيل المالية للصفقة.

المصدر: رويترز
