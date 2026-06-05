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الذكاء الاصطناعي

"أنثروبيك" تدعو إلى وقف تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي مؤقتاً قبل خروجها عن السيطرة

صفحات من موقع "أنثروبيك" الإلكتروني وشعار الشركة على شاشة كمبيوتر في نيويورك
5 يونيو 2026 09:10

اقترحت شركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الخميس، وقفا مؤقتا لتطوير أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع ظهور مؤشرات على إمكانية خروج أحدث النماذج عن سيطرة الإنسان. 
واعتبرت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا وتقف وراء نموذج "كلود" في تقرير، إن تباطؤا عالميا في تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم "سيكون على الأرجح أمرا إيجابيا"، لكنها حذرت من أنه في حال توقفت شركة واحدة فقط، فسيتسابق المنافسون لتجاوزها. 
وأوضحت أن تحقيق وقف فعلي في الوقت نفسه يتطلب موافقة العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى في دول متعددة، ولا سيما الولايات المتحدة والصين، وفقا لقواعد يمكن للجميع التحقق منها. 
وواجهت الشركة معارضة من جهات أخرى في القطاع ومسؤولين في البيت. 
وقالت الشركة إنها تخطط لجمع مسؤولين حكوميين وعلماء وشركات ذكاء اصطناعي متنافسة في الأشهر المقبلة لمعرفة كيفية إنشاء مثل هذا النظام.
أضافت أنثروبيك أن الدعوة إلى التنسيق تأتي جنبا إلى جنب مع البيانات الداخلية التي تظهر أن الذكاء الاصطناعي يعمل على تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي نفسه بشكل كبير.
وحذرت أنثروبيك من أن هذا التسارع قد يؤدي في النهاية إلى ما يسميه الباحثون "التحسين الذاتي المتكرر"، بحيث يصبح نظام الذكاء الاصطناعي قادرا على تعليم نفسه بنفسه دون مساعدة بشرية كبيرة.
وجاء في التقرير "لم نصل إلى هناك بعد، والتحسين الذاتي المتكرر ليس أمرا حتميا"، لكنه حذر من أنه قد يحدث في وقت أقرب مما تتخيله معظم الحكومات والمؤسسات.
ولفتت أنثروبيك إلى أن "الأدلة تشير إلى أن الدور البشري يتقلص في كل خطوة من خطوات عملية تطوير الذكاء الاصطناعي".

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المصدر: وكالات
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نماذج الذكاء الاصطناعي
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