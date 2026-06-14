الأحد 14 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"أنثروبيك" تتيح أقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي بقيود وضوابط

"أنثروبيك" تتيح أقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي بقيود وضوابط
14 يونيو 2026 10:14

تتيح شركة أنثروبيك الأميركية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي نموذجها الأقوى للذكاء الاصطناعي ميثوس الذي حظي باهتمام إعلامي واسع، على نطاق أوسع، ولكن مع بعض القيود على استخدامه، بحسب ما أعلنته الشركة الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

 يذكر أنه تم تصميم النسخة العامة من النموذج "ميثوس" وتم طرحها باسم "كلود فيبل 5"، بحيث لا يمكن استخدامها فيما يتعلق بالأمن السيبراني والتكنولوجيا الحيوية.

قبل بضعة أشهر، اكتشف نموذج الذكاء الاصطناعي "ميثوس بريفيو" ثغرات أمنية ظلت مختفية لعقود في برامج شائعة الاستخدام. أثار هذا الأمر مخاوف من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف ثغرات أمنية في التطبيقات وأنظمة التشغيل، ثم استخدامها في شن هجمات سيبرانية مدمرة.

أخبار ذات صلة
عبد الرزاق العبدالله مؤسّس أول بنك رقمي مجتمعي في أم القيوين: القطاع المصرفي في الإمارات الأكثر تطوراً وتنافسية
إيلون ماسك أول تريليونير في العالم

في الوقت نفسه، منحت أنثروبيك وكالات حكومية وشركات مختارة إمكانية استخدام "ميثوس بريفيو" لتأمين أنظمتها ضد الهجمات المحتملة. ويجري الآن استكمال هذا البرنامج، المسمى "جلاس وينغ"، مع الإصدار الجديد من النموذج، "ميثوس 5".

وتقول أنثروبيك إن الإصدار الآمن "كلاود فيبل 5" أفضل من النماذج السابقة في البرمجة. وتؤكد أنها أخضعت ضوابط وإجراءات الحماية ضد الاستخدام الخطير المحتمل  لهذا النموذج لاختبارات مكثفة.

 

المصدر: وكالات
شركة أنثروبيك
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
«القائد ونائبه على دكة البدلاء».. هكذا فازت أستراليا على تركيا في كأس العالم
الرياضة
«القائد ونائبه على دكة البدلاء».. هكذا فازت أستراليا على تركيا في كأس العالم
اليوم 11:52
مقتل 7 وإصابة 33 شخصاً جراء عواصف وأمطار في باكستان
الأخبار العالمية
مقتل 7 وإصابة 33 شخصاً جراء عواصف وأمطار في باكستان
اليوم 11:50
شعار منظمة الصحة العالمية
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى حماية المستشفيات في لبنان
اليوم 11:44
هنا الزاهد.. «بنت وداد»
الترفيه
هنا الزاهد.. «بنت وداد»
اليوم 11:38
"سبيس إكس" تطلق مجموعة أقمار اصطناعية جديدة ضمن "ستارلينك"
الذكاء الاصطناعي
"سبيس إكس" تطلق مجموعة أقمار اصطناعية جديدة ضمن "ستارلينك"
اليوم 11:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©