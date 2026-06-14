"أنثروبيك" تتيح أقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي بقيود وضوابط

تتيح شركة أنثروبيك الأميركية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي نموذجها الأقوى للذكاء الاصطناعي ميثوس الذي حظي باهتمام إعلامي واسع، على نطاق أوسع، ولكن مع بعض القيود على استخدامه، بحسب ما أعلنته الشركة الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

يذكر أنه تم تصميم النسخة العامة من النموذج "ميثوس" وتم طرحها باسم "كلود فيبل 5"، بحيث لا يمكن استخدامها فيما يتعلق بالأمن السيبراني والتكنولوجيا الحيوية.

قبل بضعة أشهر، اكتشف نموذج الذكاء الاصطناعي "ميثوس بريفيو" ثغرات أمنية ظلت مختفية لعقود في برامج شائعة الاستخدام. أثار هذا الأمر مخاوف من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف ثغرات أمنية في التطبيقات وأنظمة التشغيل، ثم استخدامها في شن هجمات سيبرانية مدمرة.

في الوقت نفسه، منحت أنثروبيك وكالات حكومية وشركات مختارة إمكانية استخدام "ميثوس بريفيو" لتأمين أنظمتها ضد الهجمات المحتملة. ويجري الآن استكمال هذا البرنامج، المسمى "جلاس وينغ"، مع الإصدار الجديد من النموذج، "ميثوس 5".

وتقول أنثروبيك إن الإصدار الآمن "كلاود فيبل 5" أفضل من النماذج السابقة في البرمجة. وتؤكد أنها أخضعت ضوابط وإجراءات الحماية ضد الاستخدام الخطير المحتمل لهذا النموذج لاختبارات مكثفة.