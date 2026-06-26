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الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يمنح فرق الفورمولا 1 ميزة تنافسية جديدة

الذكاء الاصطناعي يتفوق على استراتيجيي الفورمولا 1 في وضع خطة السباق
26 يونيو 2026 20:44

نجح فريق بحثي من كلية كينجز كوليدج لندن في تطوير نموذج ذكاء اصطناعي يسهم في تطوير استراتيجية السباقات في الفورمولا 1 "F1".
وأثبت النموذج "RSRL" قدرته على تحسين مركز السائق البريطاني لويس هاميلتون مع فريق مرسيدس، في محاكاة سباق جائزة البحرين الكبرى عام 2023. 
وقال الدكتور أنطونيو راجو، المحاضر في علوم الحاسوب بكلية كينجز: "اكتشفنا أن نماذج الذكاء الاصطناعي لم تكن قادرة فحسب على محاكاة الاستراتيجية والتكتيكات من العالم الحقيقي، بل تفوقت في كثير من الحالات على تقنيات تحسين استراتيجية السباق الموجودة"، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للكلية.

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فن الاستراتيجية 
تقوم استراتيجية السباق على اتخاذ قرارات متسلسلة طوال السباق للتفوق على المنافسين، كتحديد توقيت الدخول إلى منطقة الخدمة "Pitstop" واختيار الإطارات المناسبة.
وتبني الفرق استراتيجياتها الأساسية بناءً على عوامل متعددة كسرعة السيارة وطبيعة أرضية المضمار وتآكل الإطارات والطقس، ثم تُستخدم هذه الاستراتيجيات في المحاكاة لحساب الاحتمالات الإحصائية لما قد يحدث في السباق.
غير أن هذه المحاكاة بالغة التعقيد وتستغرق وقتاً طويلاً، ولا تأخذ في الحسبان التفاعلات المعقدة بين استراتيجيات الفرق وتكتيكاتها في البيئة الديناميكية وغير المتوقعة للسباق، مما يُحدّ من دقتها.

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كيف يعمل النموذج؟
يعتمد النموذج على نوع من الذكاء الاصطناعي يُعرف بالتعلم المعزز، الذي يعتمد على التجربة والخطأ لتحسين القرارات التي يتخذها.
ودُرِّب RSRL على سباقات من مواسم حديثة عبر جميع المسارات، ثم عُزّز بتقنيات الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير التي تُوضح أسباب القرارات لاستراتيجيي الفرق، مما يُعزز ثقتهم في النموذج.
وأظهر النموذج ما يُسمى بـ"التكتيكات الناشئة"، إذ تعلّم من تلقاء نفسه تطبيق تكتيكات السباق الحقيقية دون أن يُدرَّب عليها مباشرةً.
ومن أبرز الأمثلة تكتيك "الاقتطاع"، وهو الدخول إلى منطقة الخدمة قبل السيارة الأمامية مباشرةً للاستفادة من سرعة الإطارات الجديدة وتجاوزها.

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نتائج لافتة
اختبر الباحثون النموذج بالتحكم في سيارة هاميلتون خلال محاكاة سباق البحرين عبر آلاف التكرارات، ومقارنته بالتقنيات التقليدية التي لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وحقق RSRL متوسط مركز نهائي P5.33 مقابل P5.63 لأفضل التقنيات التقليدية، وهو فارق ذو قيمة كبيرة في رياضة تُحسم بهوامش ضيقة، لا سيما أن المركز المتوقع للسيارة كان P5.50، كما أثبت قابليته للضبط الدقيق لمسارات بعينها مثل مضمار البحرين، أو تطبيقه بصورة عامة على أي حلبة.
وقال الدكتور كيدار باندياء من المجلس البحثي للهندسة والعلوم الطبيعية الذي دعم الدراسة: "يُبرز هذا البحث الإمكانات المتنامية للذكاء الاصطناعي المتقدم في معالجة تحديات صنع القرار المعقدة في العالم الحقيقي".

أمجد الأمين (أبوظبي)

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