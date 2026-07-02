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الذكاء الاصطناعي

"أوبن ايه آي" تقترح التنازل عن بعض حصصها للحكومة الأميركية

ترامب إلى جانب سام ألتمان مدير "أوبن ايه آي" (أرشيفيبة)
3 يوليو 2026 00:25

اقترحت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "اوبن ايه آي" التنازل عن 5 في المئة من حصصها لصالح الحكومة الأميركية، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشل تايمز".
وما زالت هذه المباحثات في مراحلها الأولى. وفي حال التوصّل إلى تفاهم، لا بدّ من سنّ قانون فدرالي.
ونقلت الصحيفة المالية عن مصادر مطلعة على المحادثات، لم تكشف عن هويتها، أن المدير سام ألتمان يعتبر أن مشاركة الدولة هذه تشكّل أفضل سبيل لتشارك عائدات الذكاء الاصطناعي.
وأشارت الصحيفة إلى أن ألتمان تطرّق إلى المسألة مع مسؤولين في البيت الأبيض ومع الرئيس دونالد ترامب ووزير التجارة هوارد لاتنيك والمالية سكوت بيسينت.
وبحسب "فاينانشل تايمز"، اقترح ألتمان، الذي تقدّر قيمة شركته بحوالى 852 مليار دولار أميركي، والذي يستعدّ لإدراج أسهمها في البورصة، أن تقوم شركات أخرى للذكاء الاصطناعي بالمثل.
وفي مقال نشر في الصحيفة، طرح ألتمان فكرة "منتدى دولي بقيادة الولايات المتحدة" يكلّف بوضع المعايير وتحليل المخاطر وجعل "التكنولوجيا متاحة للشركات والدول التي تلتزم بالقواعد المعمول بها".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في مطلع يونيو الماضي، نيّته الاجتماع بممثّلي شركات القطاع الكبرى لنقاش احتمال حصول الدولة على حصص فيها بهدف تبديد المخاوف.

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المصدر: آ ف ب
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أوبن أيه آي
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