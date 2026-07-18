الأحد 19 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يبتكر لغات جديدة بقواعدها ومفرداتها

الذكاء الاصطناعي يصمم لغات كاملة بقواعدها ومفرداتها
19 يوليو 2026 00:20

لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على الترجمة بين اللغات الموجودة، بل يستطيع أيضاً ابتكار لغات جديدة تماماً.
هذا ما توصلت إليه دراسة بحثية حديثة، نُشرت في مجلة "Proceedings of the Association for Computational Linguistics"، حول أداة الذكاء الاصطناعي "ConlangCrafter"، التي طوّرها الباحثون بالاستفادة من النماذج اللغوية الكبيرة لابتكار لغات جديدة بقواعد نحوية ومفردات خاصة بها، وفقاً لما نقله تقرير على الموقع الإلكتروني لجامعة ميامي الأميركية.

اقرأ أيضاً.. علماء يطورون ذكاءً اصطناعياً يفسر سلوك الحيوانات
فكرة الأداة
قال موريس ألبر، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ المساعد في كلية الآداب والعلوم بالجامعة: "تتلخص فكرة أداة (ConlangCrafter) في: كيف يمكننا ابتكار لغات جديدة تحمل خصائص لغوية مختلفة عما نراه عادة في اللغات الطبيعية؟".
وصمّم ألبر وزملاؤه الباحثون موران يانوكا وراجا جيريس وغاسبر بيغوش النموذج الذكي لبناء لغات جديدة خطوة بخطوة، من خلال توليد نظام صوتي وقواعد نحوية ومفردات.
واستخدم الفريق البحثي الأداة حتى الآن لإنشاء أكثر من 60 لغة مختلفة، وشاركوا شفرتها البرمجية على موقعها الإلكتروني ليتمكن الآخرون من إنشاء لغاتهم الخاصة.

.. الذكاء الاصطناعي يساعد العلماء على كشف أسرار الماء
كيف تعمل؟
يستطيع المستخدمون تزويد ConlangCrafter بمعايير محددة. على سبيل المثال، طلب الباحثون من الأداة إنشاء لغة خالية من الأصوات الساكنة، ولغة أخرى لكائن فضائي شبيه بالأخطبوط يتواصل بالألوان والإيماءات.
وبعد ابتكار اللغة الجديدة، تُترجم الأداة جملاً إليها، ثم تراجع عملها وتصحح أوجه التناقض، مع تحديث "مخطط اللغة"، وهو أشبه بوثيقة تصميمية تُوثّق قواعدها باستمرار.
وتتميز اللغات الناتجة بتنوع واتساق داخلي أكبر مقارنةً باللغات التي تُولَّد بمجرد الطلب من نموذج لغوي عام كـ"جيميناي" أن يبتكر لغة من الصفر مباشرة.
وأوضح ألبر أن الفكرة قامت على تقسيم المشكلة إلى أجزاء صغيرة، كتحديد الأصوات ثم التحقق منها، فقواعد بناء الكلمات والتركيب النحوي، وجعل النماذج اللغوية تحل كل جزء ثم تجميعها معاً، بدلاً من مجرد طلب "ابتكر لي لغة" الذي يُنتج نتيجة غير متماسكة.

.. الزراعة بالذكاء الاصطناعي.. عائدات أكبر وتكاليف أقل
تطبيقات متعددة
تتعدد التطبيقات المحتملة لأداة ConlangCrafter، من مساعدة مصممي اللغات على ابتكار لغات خيالية لألعاب الفيديو والأفلام والكتب والمسلسلات التلفزيونية.
وبعيداً عن التطبيقات الإبداعية، يرى مؤلفو الدراسة استخدامات محتملة في أبحاث اللغويات وعلوم الحاسوب، إذ يمكن للأداة مساعدة الباحثين على تطوير تقنيات للغات قليلة التوثيق التي تتوفر لها أوصاف تفصيلية لكن دون مجموعات نصية كبيرة.
كما يمكن استخدامها لدراسة كيفية تطور اللغات عبر الزمن، وكيف يُمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي استخدام اللغات المُصطنعة للتواصل فيما بينها.

.. الذكاء الاصطناعي يكشف مؤشرات جديدة للنجاة من "إيبولا"
تحدي التقييم
أكد ألبر أن التحدي الأكبر في البحث كان تحديد أفضل طريقة لتقييم اللغات الجديدة، موضحاً: "كان أصعب جزء في العمل هو وضع معيار موضوعي يُعطينا أرقاماً تُبيّن مدى كفاءة النموذج في أداء المهمة. وهذا أمر صعب حقاً بالنسبة للأشياء الإبداعية".
وابتكر فريق البحث إطار عمل لاختبار مدى اتساق الترجمات مع قواعد كل لغة، ومدى تنوع اللغات الجديدة من حيث الخصائص اللغوية، كوجود أصوات فريدة وتراكيب جمل مختلفة.
ورغم أن ConlangCrafter صدرت مؤخراً فقط، فقد حظيت الأداة بالفعل باهتمام واسع في قطاع التكنولوجيا، حيث تم تسليط الضوء عليها مؤخراً في مقالات نُشرت في مجلتي "Science" و"IEEE Spectrum".

أمجد الأمين (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
حميد بن عمار يترأّس اجتماع «عجمان للذكاء الاصطناعي»
الذكاء الاصطناعي يقلل وقت التوثيق الطبي
الذكاء الاصطناعي التوليدي
نماذج اللغات الكبيرة
أدوات الذكاء الاصطناعي
أداة ذكاء اصطناعي
نماذج الذكاء الاصطناعي
نموذج ذكاء اصطناعي
جامعة ميامي
اللغات
نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية
الأبحاث العلمية
تقنيات الذكاء الاصطناعي
أمجد الأمين
الذكاء الاصطناعي
ذكاء اصطناعي
آخر الأخبار
مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يدينان الهجمات الإيرانية ويطالبان بوقفها في مضيق هرمز
علوم الدار
مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يدينان الهجمات الإيرانية ويطالبان بوقفها في مضيق هرمز
19 يوليو 2026
الذكاء الاصطناعي يصمم لغات كاملة بقواعدها ومفرداتها
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يبتكر لغات جديدة بقواعدها ومفرداتها
19 يوليو 2026
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تعرب عن بالغ القلق إزاء التطورات في المنطقة وتدعو إلى وقف فوري للتصعيد
اليوم 23:48
ميداليتان للإمارات في «أوروبا للدراجات لأصحاب الهمم»
الرياضة
ميداليتان للإمارات في «أوروبا للدراجات لأصحاب الهمم»
اليوم 23:45
خس "آيسبيرغ"
الأخبار العالمية
المكسيك تحقق في تفش واسع النطاق ​لمرض "السيكلوسبوريا"
اليوم 23:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©