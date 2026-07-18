الذكاء الاصطناعي يبتكر لغات جديدة بقواعدها ومفرداتها

لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على الترجمة بين اللغات الموجودة، بل يستطيع أيضاً ابتكار لغات جديدة تماماً.

هذا ما توصلت إليه دراسة بحثية حديثة، نُشرت في مجلة "Proceedings of the Association for Computational Linguistics"، حول أداة الذكاء الاصطناعي "ConlangCrafter"، التي طوّرها الباحثون بالاستفادة من النماذج اللغوية الكبيرة لابتكار لغات جديدة بقواعد نحوية ومفردات خاصة بها، وفقاً لما نقله تقرير على الموقع الإلكتروني لجامعة ميامي الأميركية.



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فكرة الأداة

قال موريس ألبر، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ المساعد في كلية الآداب والعلوم بالجامعة: "تتلخص فكرة أداة (ConlangCrafter) في: كيف يمكننا ابتكار لغات جديدة تحمل خصائص لغوية مختلفة عما نراه عادة في اللغات الطبيعية؟".

وصمّم ألبر وزملاؤه الباحثون موران يانوكا وراجا جيريس وغاسبر بيغوش النموذج الذكي لبناء لغات جديدة خطوة بخطوة، من خلال توليد نظام صوتي وقواعد نحوية ومفردات.

واستخدم الفريق البحثي الأداة حتى الآن لإنشاء أكثر من 60 لغة مختلفة، وشاركوا شفرتها البرمجية على موقعها الإلكتروني ليتمكن الآخرون من إنشاء لغاتهم الخاصة.



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كيف تعمل؟

يستطيع المستخدمون تزويد ConlangCrafter بمعايير محددة. على سبيل المثال، طلب الباحثون من الأداة إنشاء لغة خالية من الأصوات الساكنة، ولغة أخرى لكائن فضائي شبيه بالأخطبوط يتواصل بالألوان والإيماءات.

وبعد ابتكار اللغة الجديدة، تُترجم الأداة جملاً إليها، ثم تراجع عملها وتصحح أوجه التناقض، مع تحديث "مخطط اللغة"، وهو أشبه بوثيقة تصميمية تُوثّق قواعدها باستمرار.

وتتميز اللغات الناتجة بتنوع واتساق داخلي أكبر مقارنةً باللغات التي تُولَّد بمجرد الطلب من نموذج لغوي عام كـ"جيميناي" أن يبتكر لغة من الصفر مباشرة.

وأوضح ألبر أن الفكرة قامت على تقسيم المشكلة إلى أجزاء صغيرة، كتحديد الأصوات ثم التحقق منها، فقواعد بناء الكلمات والتركيب النحوي، وجعل النماذج اللغوية تحل كل جزء ثم تجميعها معاً، بدلاً من مجرد طلب "ابتكر لي لغة" الذي يُنتج نتيجة غير متماسكة.



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تطبيقات متعددة

تتعدد التطبيقات المحتملة لأداة ConlangCrafter، من مساعدة مصممي اللغات على ابتكار لغات خيالية لألعاب الفيديو والأفلام والكتب والمسلسلات التلفزيونية.

وبعيداً عن التطبيقات الإبداعية، يرى مؤلفو الدراسة استخدامات محتملة في أبحاث اللغويات وعلوم الحاسوب، إذ يمكن للأداة مساعدة الباحثين على تطوير تقنيات للغات قليلة التوثيق التي تتوفر لها أوصاف تفصيلية لكن دون مجموعات نصية كبيرة.

كما يمكن استخدامها لدراسة كيفية تطور اللغات عبر الزمن، وكيف يُمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي استخدام اللغات المُصطنعة للتواصل فيما بينها.



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تحدي التقييم

أكد ألبر أن التحدي الأكبر في البحث كان تحديد أفضل طريقة لتقييم اللغات الجديدة، موضحاً: "كان أصعب جزء في العمل هو وضع معيار موضوعي يُعطينا أرقاماً تُبيّن مدى كفاءة النموذج في أداء المهمة. وهذا أمر صعب حقاً بالنسبة للأشياء الإبداعية".

وابتكر فريق البحث إطار عمل لاختبار مدى اتساق الترجمات مع قواعد كل لغة، ومدى تنوع اللغات الجديدة من حيث الخصائص اللغوية، كوجود أصوات فريدة وتراكيب جمل مختلفة.

ورغم أن ConlangCrafter صدرت مؤخراً فقط، فقد حظيت الأداة بالفعل باهتمام واسع في قطاع التكنولوجيا، حيث تم تسليط الضوء عليها مؤخراً في مقالات نُشرت في مجلتي "Science" و"IEEE Spectrum".



أمجد الأمين (أبوظبي)