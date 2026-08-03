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الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يكشف معلومات غير معروفة بشأن النوم

الذكاء الاصطناعي يكشف معلومات غير معروفة بشأن النوم
4 أغسطس 2026 00:05

تمكن نموذج ذكاء اصطناعي مبتكر من استخدام المعلومات المُجمّعة خلال دراسات النوم الروتينية، لتحديد المخاطر الصحية طويلة الأمد للمرضى. وقد طُوّر هذا النموذج من قبل فريق بحث متعدد التخصصات، وكشف عن أنماط نوم خفية مرتبطة بمخاطر تشمل أمراض القلب، والتدهور المعرفي.
نُشرت الدراسة الجديدة  في مجلة Nature Communications.

تشير النتائج أيضًا إلى أن الفحوصات الطبية الروتينية قد تحتوي على معلومات فسيولوجية أكثر بكثير مما تستخلصه الممارسات السريرية الحالية منها. في هذه الحالة، حدّد الذكاء الاصطناعي إشارات ذات دلالة في بيانات دراسة النوم الليلية القياسية، وهي إشارات لا تُسجّلها المقاييس التلخيصية التقليدية وحدها.

كشف البحث عن أنماط فرعية ذات دلالة سريرية للمرضى، تتفاوت بشكل كبير في مخاطرهم الصحية طويلة الأمد. كان المرضى في المجموعة الأكثر عرضة للخطر أكثر عرضة للوفاة بمرتين خلال السنوات الخمس التالية مقارنةً بالمرضى في المجموعة الأقل عرضة للخطر، وهو تمييز لم يُرصد بواسطة المقياس السريري القياسي المُستخدم لتقييم شدة انقطاع النفس النومي، وهو مؤشر انقطاع النفس/نقص التهوية.

ما وراء بعض مؤشرات النوم

يُجرى في الولايات المتحدة ما يُقدّر بمليون إلى أربعة ملايين فحص تخطيط النوم (دراسة النوم في المختبر) سنويًا، وعادةً ما يكون ذلك لتقييم انقطاع النفس النومي. ورغم أن هذه الدراسات تجمع بيانات شاملة عن دماغ كل مريض ورئتيه وعضلاته وقلبه، إلا أن الأطباء لطالما ركزوا على جزء صغير من هذه المعلومات لتحديد شدة انقطاع النفس النومي.

وقالت الدكتورة رينا مهرا، أستاذة الطب في جامعة واشنطن والمؤلفة السريرية الرئيسية للدراسة "لعقود، كنا نختزل دراسة النوم الليلية إلى عدد قليل من المؤشرات الموجزة. يتيح لنا الذكاء الاصطناعي فرصة تجاوز هذه الملخصات والتعلم من ثراء فسيولوجيا النوم الكاملة".
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طُوّر هذا النموذج من قِبل فريق تعاوني ضمّ أطباء متخصصين في النوم، وباحثين في الذكاء الاصطناعي، وعلماء بيانات، وعلماء أعصاب.

باستخدام بيانات من سجل "إشارات النوم، والاختبارات، والتقارير المرتبطة بسمات المرضى" (STARLIT) التابع لكليفلاند كلينك، صنّف الباحثون المرضى إلى خمس فئات حسب مستوى الخطورة. كما تنبأ النموذج بدقة بالنتائج لدى الرجال والنساء، مع العلم أن مؤشر انقطاع النفس النومي/نقص التهوية كان أداؤه أفضل تاريخيًا لدى الرجال. وقد تم تأكيد هذه النتائج بشكل مستقل في دراسة شملت مجموعة من المرضى على مستوى الولايات المتحدة.

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يقول الدكتور جيفري روجرز، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ المساعد في جراحة الأعصاب بكلية الطب في جامعة ييل "يُمكّننا الذكاء الاصطناعي الحديث من استخلاص معلومات أكثر بكثير من تلك الموجودة في بيانات فسيولوجيا النوم خلال ليلة واحدة، مما يكشف عن مجموعات من المرضى ذات دلالة سريرية، وتختلف بشكل كبير في المخاطر الصحية طويلة الأمد".

يضيف "تُظهر هذه النتائج أن الفحوصات الطبية الروتينية قد تحتوي على معلومات فسيولوجية أكثر بكثير مما تستخلصه الممارسات السريرية الحالية منها".

مؤشرات قد تُوجه الرعاية

قد يُساعد هذا النموذج الباحثين على فهم أفضل لكيفية تأثير النوم على النتائج الصحية. فمن خلال تجاوز المقاييس التقليدية، يستخدم هذا النهج الذكاء الاصطناعي للكشف عن السمات الفسيولوجية الكامنة التي لا تُرى بالعين المجردة، واستخلاص المؤشرات الحيوية التنبؤية التي تُساعد في تصنيف مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية، مما يفتح المجال أمام رعاية مبكرة وأكثر تخصيصًا.

صرّح الدكتور ماثيوس ليما دينيز أراوجو، الباحث في مجال النوم في كليفلاند كلينك "يُعدّ النوم أساسيًا للصحة والعافية"، ويضيف "يُعاني ما يقرب من 70 مليون أميركي من اضطرابات مزمنة في النوم واليقظة، مما يؤثر على أدائهم اليومي وصحتهم العامة. يُقدّم هذا الاكتشاف نهجًا أكثر تخصيصًا لطب النوم من خلال إمكانية توسيع نطاق قيمة اختبارات النوم الروتينية، وتعزيز الدور المحوري الذي يلعبه النوم في الأمراض المزمنة".

قال الدكتور كارل صعب، أستاذ الهندسة الطبية الحيوية وكبير العلماء في مركز تسريع الاكتشافات التابع لكليفلاند كلينك "تتمثل الخطوة التالية في التحقق من صحة هذه النتائج على نطاق أوسع من السكان، وتوسيع نطاق التعاون بين الخبراء الطبيين والتقنيين، والشركاء الصناعيين، والجهات المعنية في الجمعيات المهنية".

وأضاف الدكتور إرهان بلال، المؤلف الرئيسي للدراسة "يُعترف على نحو متزايد بأهمية النوم كعنصر أساسي للصحة، ومع ذلك، لا تزال المعلومات الفسيولوجية، التي تُجمع أثناء النوم غير مستغلة بشكل كافٍ. ولأن الجميع ينام، فإن دراسات النوم توفر نافذة قيّمة على صحة الإنسان تتجاوز بكثير تشخيص اضطرابات النوم. يُظهر عملنا كيف يمكن للنماذج الأساسية أن تبدأ في الكشف عن ثراء هذه الإشارات المعقدة. وهذه مجرد بداية".
مصطفى أوفى (أبوظبي)

الذكاء الاصطناعي
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