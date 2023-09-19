231 مليون درهم القيمة السوقية لأغلى 10 لاعبين في دورينا



مراد المصري (دبي)

مع تبقي 24 ساعة على إغلاق باب سوق الانتقالات لدوري أدنوك للمحترفين يوم غدٍ الخميس، فإن اللاعبين أصحاب الأعلى قيمة سوقية في ملاعبنا يبدو أنهم سيحافظون على موقعهم الحالي في ظل عدم وجود توقعات بصفقات ضخمة في الساعات الأخيرة، واكتفاء أغلب الأندية بما قامت به من صفقات خلال الأشهر الماضي، أو بعض الإضافات المحدودة للغاية في الوقت المتبقي.

وفي قائمة أغلى عشر لاعبين من ناحية القيمة السوقية في موقع «ترانفسر ماركت»، يتواجد لاعبون يصل مجموع قيمتهم السوقية إلى نحو 63 مليون دولار أميركي «نحو 231 مليون درهم إماراتي»، يشكلون نحو 20% من القيمة الإجمالية لدورينا البالغة حالياً 301 مليون دولار «نحو 1.105 مليار درهم».

ويتصدر القائمة الإسباني باكو ألكاسير صاحب الـ 30 عاماً، الذي اختار الانضمام إلى صفوف الإمارات من الشارقة، رافضاً العروض الأخرى خارج دورينا، وتبلغ قيمته السوقية حسب الموقع نحو 8 ملايين دولار.

ويأتي بالمركز الثاني إجمالاً والأعلى بين لاعبي منتخبنا الوطني، فابيو ليما لاعب الوصل، بقيمة 6.41 مليون دولار.

وبنفس القيمة يتساوى كل من: البوسني ميراليم بيانيتش لاعب الشارقة، البرتغالي لوري الذي يظهر لأول مرة في دورينا مع النصر، والتوجولي لابا كودجو هداف العين، والبرازيلي آلان والأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعبي الوحدة.

وجاء خلفهم في المركز الثامن بالقائمة، المغربي سفيان رحيمي لاعب العين بقيمة 5.88 مليون دولار، وهو الذي يواصل الظهور مرة أخرى في ملاعبنا مع «الزعيم»، فيما يتساوى بعد ذلك الباراجوياني أليخاندرو روميرو «كاكا» لاعب العين القادم لأول مرة إلى دورينا في هذا الموسم، والبرازيلي كايو لوكاس لاعب الشارقة، بقيمة 5.34 مليون دولار.