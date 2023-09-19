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الرياضة

طعن مشجع لنيوكاسل في ميلانو

طعن مشجع لنيوكاسل في ميلانو
19 سبتمبر 2023 18:09

ميلانو (أ ف ب)
أفادت الشرطة الإيطالية بأن مشجعاً لنيوكاسل تعرض للطعن في مدينة ميلانو قبل المواجهة المرتقبة بين النادي الإنجليزي ومضيفه ميلان ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأوضح مصدر في الشرطة أن إصابة الرجل ليست خطيرة، وأن «عناصر من مركز شرطة بورتا تيتشينيسي تدخلوا بعد الاعتداء على رجل بريطاني كان برفقة أحد الأصدقاء».
وأضاف «اقتربت مجموعة من الأشخاص الملثمين من الرجل البالغ 58 عاماً، وطعنوه في ذراعه وظهره. تم نقله إلى مستشفى ميلانو وسيتمكن من مغادرته قريباً».
وخلص المصدر إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان «الاعتداء مرتبطاً بشجار بين جماهير الناديين أم بعمل إجرامي».
من ناحيته، أعرب متحدث باسم نيوكاسل عن «قلقه بعد التقارير عن الهجوم العنيف على أحد مشجعيه في ميلانو». وأضاف «لقد تواصلنا مع السلطات المحلية لفهم ملابسات هذا الاعتداء. أفكارنا مع المشجع وعائلته ونأمل في الشفاء العاجل والسريع». 

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