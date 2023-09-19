العين يفتتح مشواره الآسيوي بثلاثية في شباك باختاكور



معتز الشامي (دبي)

افتتح العين مشواره في دوري أبطال آسيا بفوز مستحق على مضيفه باختاكور الأوزبكي بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة الأولى من دور المجموعات، لدوري أبطال آسيا التي يعود إليها «الزعيم» بعد غياب 3 سنوات.

سجل أهداف العين، لابا كودجو هدفين بالدقائق 11 و66، وخالد البلوشي بالدقيقة 25، وبهذه النتيجة يتصدر العين المجموعة الأولى للبطولة برصيد 3 نقاط.

وكان «الزعيم العيناوي» الأفضل في الشوط الأول، من حيث الانتشار وتماسك الخطوط، فضلاً عن التناغم بين ثلاثي خط الهجوم، لابا، سفيان وكاكو، ليضع العين بصمته التهديفية مبكراً، في الدقيقة الـ 11، عن طريق الهداف لابا كودجو، من كرة عرضية متقنة من بندر الأحبابي، ليعطي الهدف دفعة معنوية كبيرة للاعبي البفنسج، وواصل لابا التألق بصناعة الهدف الثاني الذي جاء عن طريق خالد البلوشي في الدقيقة 25، والذي سجله البلوشي بطريقة تطبيق الضغط العالي على باختاكور، حيث نجح لابا في خطف الكرة من لاعب باختاكور وممررها بشكل متقن لخالد البلوشي الذي أودعها الشباك.

وحاول لاعبو باختاكور تقليص النتيجة بعد صدمة الهدفين، بأكثر من محاولة، ولكن العين نجح في الحفاظ على تقدمه بنهاية الشوط الأول.

بدأ الفريق الأوزبكي الشوط الثاني بضغط كبير، قابله تنظيم دفاعي قوي للعين مع الاعتماد على سلاح الهجوم المرتد، بأقل عدد من اللمسات، وكاد سفيان رحيمي أن يؤمن النتيجة بهدف ثالث من هجمة سريعة، ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

وتأتي الدقيقة 66، محملة بهدف تأمين الفوز، عن طريق الهداف لابا كودجو، بتسديدة متقنة وقوية، ليحقق الزعيم أول ثلاث نقاط في مشواره بدور المجموعات.