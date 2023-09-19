«الملك 6» بطل سوبر اليد



رضا سليم (دبي)



توج فريق الشارقة بكأس السوبر لكرة اليد للرجال للمرة السادسة في تاريخه، ويتأهل لمواجهة بطل البحرين في كأس السوبر الإماراتي البحريني بعد فوزه على فريق شباب الأهلي 25-24، في المباراة التي أُقيمت بينهما بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفرسان 14-11، وأدار اللقاء الحكم الدولي عمر الزبير، وراشد محمد، وعلى الطاولة علي جعفر وخالد جمال، والمراقب محمد ناصر.

حضر المباراة ومراسم التتويج، نبيل عاشور، رئيس اتحاد اليد، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالسلام ربيع نائب، رئيس الاتحاد، وفيصل الطواش، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات، وعلي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية.

أما عن التفاصيل، فجاءت البداية لمصلحة الفرسان بالتقدم بهدفين في أول 5 دقائق، ونجح الملك في العودة للمباراة بالتعادل 3-3 بعد 7 دقائق، وتكرر 4-4 في أول 10 دقائق، و5-5، ورغم أن الفرسان كان له السبق في التقدم، إلا أن المواجهة كانت متكافئة بعدما وصلت إلى 7-7 بعد مرور 18 دقيقة، وطلب سامي السعيدي مدرب الشارقة الوقت المستقطع الأول، وتحرك الفرسان بشكل أفضل في آخر 10 دقائق من الشوط الأول ورفعوا الفارق إلى 3 أهداف بعدما ظهر البرازيلي أكاسيو ماركيز بشكل جيد، وريان بن محمود، ونجح الفرسان في حسم الشوط الأول لمصلحته 14-11.

يحاول الملك العودة مع بداية الشوط الثاني ويسجل 3 أهداف، ويهدر مصباح الصانعي فرصة التعادل، ويقف عبدالرحمن خميس حارس الفرسان أمام تسديدات محمود فايز وزهير نايم وتصل النتيجة إلى 18-15 في أول 10 دقائق، ويخرج ريان بن محمود وعيسى البناي دقيقتين، ويقلص الشارقة الفارق إلى هدف، 18-17، وتعود المواجهة لنقطة التعادل 19-19 في منتصف الشوط، ويتكرر التعادل 21-21، و22-22 مع دخول المواجهة آخر 5 دقائق، وينجح الملك في التقدم للمرة الأولى في المباراة 23-22، ويحتسب الحكم رمية جزائية في الثواني الأخيرة مع نهاية المباراة يسجل منه زهير نايم هدف الفوز ويحسم الكأس بنتيجة 25-24.