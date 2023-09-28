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«العميد» يخرج من «الإعصار» بـ «النصر الأول»

«العميد» يخرج من «الإعصار» بـ «النصر الأول»
28 سبتمبر 2023 19:28

 
مراد المصري (دبي)

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حقق النصر أول فوز هذا الموسم، بعد تفوقه على حتا 3-صفر، في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، في افتتاح الجولة الرابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليحصد «العميد» أول ثلاث نقاط، فيما بقي «الإعصار» من دون أي نقطة.
جاءت انطلاقة المباراة، كما كان متوقعاً، عبر استحواذ «العميد»، والتقدم إلى منطقة المنافس، واعتماد «الإعصار» على الهجمات المرتدة.
جاءت أخطر محاولات النصر، بعد تمريرة عرضية عالية، من عادل تعرابت، وصلت إلى مانولو جابياديني لعبها رأسية بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 30.
وعاد جابياديني ليفتتح التسجيل للنصر بـ «الكعب»، بعدما تابع الكرة مرتدة من مدافعي حتا في الدقيقة 41، وزادت مصاعب حتا بعد احتساب ضربة جزاء وطرد حمدان العامري، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وترجمها تعرابت بنجاح، معلناً عن الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.
جاء الشوط الثاني هادئاً، وغابت خلاله الفرص الحقيقية، مع تركيز النصر على تأمين الفوز، فيما كان الاستحواذ من جانب حتا، من دون فاعلية، قبل أن يؤكد جابياديني تفوق النصر بهدف ثالث من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 93.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
حتا
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