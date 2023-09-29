«قضية نيجرييرا» في الصحف.. «ضراوة مدريدية» و«هدوء كتالوني»!



عمرو عبيد (القاهرة)



بينما تضرب الصحف «المدريدية» بقوة في خضم معركة «قضية نيجرييرا» التي عادت إلى الأضواء مرة أخرى، تعاملت نظيرتها «الكتالونية» بهدوء شديد، وفي الوقت الذي خرج غلاف «موندو ديبورتيفو» و«سبورت» بتغطية فنية أكبر للمواجهة المرتقبة بين برشلونة وإشبيلية في «الليجا»، مع نشر خبر مقتضب حول القضية، كانت «ماركا» تُفرد غلافها وصفحتها للحديث عنها مثلما كان الحال مع «آس»، وتوارت متابعة المباراة المهمة بين ريال مدريد وجيرونا، مُتصدّر الترتيب الحالي!

«ماركا» عنونت غلافها بـ «اتهام برشلونة بالرشوة»، بينما كتبت آس «والآن.. الرشوة!»، وأفردت الأولى موقعها لتقارير عدة تناولت الأمر بكثير من التفاصيل التي لم تأتِ بجديد، حيث أشارت إلى أن الحكام لم تثبت إدانتهم بتقاضي «يورو واحد» في قضية نيجرييرا، لكن «السيناريو الأسوأ» يتعلق بإثبات الفساد بين الأفراد وتزوير الوثائق وعدم شفافية الإدارة، ووقتها قد يتعرض النادي أو مسؤوليه إلى عواقب «وخيمة»، حسب رأيها.

أما «آس»، فقد نشرت تحليلاً قانونياً لأحد مستشاري الاتحاد الإسباني و«الفيفا» السابقين، ذكر فيه 6 نقاط يجب أن يتم إثباتها أولاً قبل دخول القضية في حيز «الخطورة»، وهي أن القاضي يحاول التعمق في تفاصيل القضية للوصول إذا ما كان برشلونة قدّم رشوة بالفعل إلى نيجرييرا للحصول على مزايا تحكيمية، وتختلف العقوبة حال ثبوت واقعة الرشوة، إذا كانت سلبية أو شخصية، وقد تحمل السجن للمسؤول والغرامة وإبعاده عن العمل العام، وأردف بأن قانون الرياضة يبدو معقداً ومتشابكاً فيما يتعلق بوضع نيجرييرا الوظيفي، إذ لا يُعتبر موظفاً حكومياً، وقد تكون قراراته الخاصة بالحكام تنظيمية في إطار قانوني مسموح به.

وأكمل المستشار القانوني أن هناك اختلافاً بين اتهامات الفساد الرياضي والرشوة، وهو ما يتم تحليله حالياً من قبل القاضي، وأكد أنه حال ثبوت الوقائع، يتعرض بارتوميو وروسيل إلى العقوبات نفسها المذكورة التي تطبق على السلطة الفاسدة، وحول مصطلح «الرشوة السلبية المستمرة»، أنهى تحليله بأنه توصيف قانوني لتقاضي أحد الموظفين نوعاً من الأجور مقابل القيام بعمل يتعارض مع الممارسة الصحيحة لمهامه الوظيفية!



وعلى الجانب الآخر، في «كتالونيا»، قالت «سبورت» و«موندو ديبورتيفو»، إن إدارة برشلونة تعاملت بهدوء تام مع إعادة التحقيق في تلك القضية، ولم تُبدِ انزعاجاً تجاه تلك التطورات الأخيرة، إذ بدا أن الإدارة القانونية داخل «البارسا» وضعت فرضية حدوث هذا التطور في الاتهام، وأعدت أوراقها ودفاعها بصورة تدعو إلى الاطمئنان، وبعدما تم إسقاط تهمة الفساد في السابق، وعدم إثبات وجود تلاعب في نتائج المباريات، فإن تهم الرشوة تسقط هي الأخرى، نظراً لأن اتحاد الكرة الإسباني ليس هيئة عامة، والحكام لا يُعتبرون موظفين بالحكومة.

وردت «موندو ديبورتيفو» مزاعم «ماركا» بأن «اليويفا» لم يغلق قضية نيجرييرا في السابق، بل ترك الملف مفتوحاً، حال ظهور وقائع أو وثائق مؤكدة في أي وقت، وأن الاتحاد الأوروبي قد يوقّع عقوبات على «البارسا» حال ثبوت إدانته، وهو ما استبعدته الصحيفة الكتالونية تماماً، مشيرة في تحليلها إلى أن مسابقة «دوري أبطال أوروبا» انطلقت، وسيخوض برشلونة الجولة الثانية بعد بضعة أيام، وهو ما لن يُغامر به «اليويفا» في الفترة الحالية.

وحسب رأي أحد المستشارين القانونيين، فإن تدخل الاتحاد الأوروبي الآن قد يُعرضه لأزمة مستقبلية، إذ أن القضية تخضع لتحقيق جنائي، وأن التسرع في توقيع عقوبة مسبقة، يعني أنه حال ثبوت براءة برشلونة، وهو ما تثق به إدارته، سيطالب «البارسا» بالتعويض عن أي قرار يتخذه الاتحاد، ولهذا فإن الموقف سيبقى «مجمداً» في الوقت الحالي انتظاراً لانتهاء التحقيق وإصدار الأحكام!