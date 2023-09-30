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الرياضة

«فخر أبوظبي» إلى «النقطة التاسعة»

«فخر أبوظبي» إلى «النقطة التاسعة»
30 سبتمبر 2023 19:48

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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حقق الجزيرة فوزاً مهماً على البطائح 3-1 في المباراة التي أقيمت باستاد محمد بن زايد، ضمن «الجولة الرابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى «النقطة التاسعة»، ليحقق الفوز الثالث من أصل أربع مباريات، ويواصل مطاردة العين وشباب الأهلي اللذين يملكان 12 نقطة لكل منهما، وتجمد رصيد البطائح عند 4 نقاط.
افتتح «فخر أبوظبي» التسجيل عن طريق عبد الله رمضان في الدقيقة 19، وتعادل باولينيو للبطائح بهدف رائع قبل نهاية الشوط الأول، وعاد الجزيرة بهدف ثانٍ أحرزه أليخاندرو بوزيلو في الدقيقة 53، وأكمل «البديل» عمر تراوري «ثلاثية» أصحاب الأرض في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
وسيطر الجزيرة على مجريات اللقاء، واكتفى لاعبوه بالفوز، من دون بذل المزيد من الجهد، وشهدت المباراة طرد البرازيلي باولينيو الذي سجل هدف البطائح، بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية قبل صافرة النهاية بقليل.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
البطائح
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